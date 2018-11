Walter Nudo, il segreto al Gf Vip: “Meditazione una furbizia”, anche lui fa discutere

Gf Vip 2018, Ivan Cattaneo senza freni su Walter Nudo

Se Ivan Cattaneo non fosse entrato nella casa il Grande Fratello Vip 2018 sarebbe stato senz’altro diverso. Più noioso, più artefatto, meno movimentato. Immaginate soltanto quindi quello che avremmo visto, se pensate che già così le dinamiche tra i concorrenti sono state prossime allo zero. I complimenti Ivan li merita tutti perché è stato un partecipante che ha saputo stimolare i suoi amici instaurando con loro anche un bel rapporto; se all’inizio non era stato capito dopo infatti è riuscito a farsi apprezzare. Il preambolo è necessario perché Cattaneo continua far parlare di sé anche fuori dalla casa e lo fa rilasciando delle dichiarazioni molto argute su alcuni concorrenti. Nessuno mette in dubbio che Ivan sia affezionato ai ragazzi rimasti in gioco ma è evidente che alcune delle sue frasi non faranno proprio piacere ad alcuni. Ad esempio a Walter Nudo.

L’intervista di Ivan a Ultime dalla casa, il concorrente ne ha per tutti

Ivan è stato intervistato dalla Gentilin a Ultime dalla casa e oltre ad aver rivelato cosa diceva Stefano Sala su Dasha al Gf Vip 2018, dopo aver rilasciato delle dichiarazioni forti su Francesco Monte e Giulia Salemi, e senza per questo evitare di parlare anche delle strategie di alcuni concorrenti, ha voluto dire la sua sul Walter. Come sapete, quest’ultimo fa spesso meditazione ed è un po’ il punto di riferimento di tutti, per quanto lo nominino sempre in massa. Dalle parole di Ivan però emerge una realtà un po’ diversa: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 sembra non essere convinto dell’assoluta genuinità del gesto di Walter.

La meditazione di Walter? Bisogno spirituale ma anche furbizia: parla Ivan

“Il problema di dormire – così ha esordito Cattaneo – è di tutti lì. Walter ha escogitato questo trucco delle meditazioni che in parte erano un bisogno spirituale, in parte c’era il fatto che lui con le meditazioni si estraniava per sei ore al giorno, non vedeva nessuno e tutti lo lasciavano in pace… Era una cosa di furbizia secondo me, per cui si allontanava da tutti. Ed è stato anche molto criticato, gli dicevano ‘Tu non ci sei mai, sparisci…’“. Ivan insomma pare essere convinto del fatto che Walter approfittasse e approfitti tuttora della meditazione per non farsi coinvolgere eccessivamente dal caos della casa.

Walter vincitore del Gf Vip 2018? Le ultime news sul reality show

Non abbiamo motivi per dubitare di Walter; è vero tuttavia che il fatto che si sia più volte dedicato alla meditazione lo ha estraniato da parecchie polemiche; può essere però semplicemente una questione caratteriale e non per forza un modo di evitare prese di posizione. Sembrano credergli totalmente peraltro tutti coloro che lo hanno salvato al televoto delle scorse puntate e che molto probabilmente lo porteranno alla vittoria: è lui in effetti il vincitore dato per certo di quest’edizione 2018. Come andrà a finire? Non chiedetecelo. Piuttosto, avete letto cos’è successo nella notte tra Francesco Monte e gli altri concorrenti della casa? Una sfuriata mai vista prima con un finale a sorpresa. Altro che meditazione!