Gf Vip, sfuriata di Monte nella notte: lite con Giulia e gli altri (con finale a sorpresa)

Ancora liti tra Francesco e Giulia al Gf Vip 2018: Monte si arrabbia (?) per il suo stesso scherzo

Francesco e Giulia hanno litigato nuovamente al Grande Fratello Vip 2018 ma questa volta la lite è surreale perché è nata da uno scherzo organizzato da Francesco e gli altri e ad arrabbiarsi alla fine è stato proprio Francesco. Non avevamo mai assistito a un fatto del genere nella casa del Gf Vip e non credevamo che da uno scherzo si sarebbe potuta mai scatenare una lite simile ma le cose stanno proprio così. Tutto è successo nella notte tra il 29 e il 30 novembre dopo che Francesco, Silvia, Stefano e Andrea sono usciti dalla suite. Procediamo con ordine perché ne abbiamo di cose da dirvi. E leggete tutto perché il finale – come vi diciamo nel titolo – è a sorpresa.

Lo scherzo organizzato a Giulia da Francesco, Silvia, Andrea e Stefano

I ragazzi in confessionale hanno deciso di fare uno scherzo a Giulia facendole credere che una ballerina avesse baciato a stampo Monte mentre lui era a fumare nella suite. Fate attenzione a questi dettagli: la recitazione di tutti è stata perfetta perché nessuno ha fatto capire che si trattasse di uno scherzo, e lo stesso Monte, fintamente imbarazzato, aveva inizialmente ammesso di aver esagerato un po’. Silvia ha fomentato Giulia che all’inizio sembrava aver capito e poi è riuscita a coinvolgere anche Benedetta. L’unica a non aver intuito che fosse tutta una sceneggiata è stata Lory Del Santo, che quando uscirà dalla casa avrà altro a cui pensare dovendo rispondere a delle accuse molto precise. Sono dettagli importanti perché poi torneranno tutti utili per capire le posizioni dei concorrenti.

Francesco confessa a Giulia il bacio e lei va via, poi la verità

“Non posso giustificarmi – queste alcune delle frasi di Francesco – di un qualcosa che ha fatto lei. Io stavo salutando da persona educata e lei mi ha dato un bacio che è scappato sulle labbra. Lei [riferendosi a Giulia ndr] adesso pensa chissà che cosa”. “Io se vedo una che mi balla così le dico ‘Vai'”, queste le parole di Silvia Provvedi, che ha potuto dimenticare quanto accaduto in settimana con questa bella trovata. “Io – ha continuato Francesco – mi sono messo a ballare, poi mi sono messo a fumare e lei è venuta”. “Amore – ha controbattuto Giulia –, vorrei vedere a parti inverse! Mi auguro sia uno scherzo perché tu mi hai fatto una sceneggiata perché ho ballato con Stefano che è come un fratello… Adoro l’ipocrisia di questo ragazzo, io sono esterrefatta”. Intanto Monte ha cercato di abbracciarla ma nulla: Giulia lo ha scansato, visibilmente infastidita da quanto stava succedendo; i ragazzi hanno perciò deciso di dirle subito che fosse uno scherzo dopo averla vista andar via.

Monte sbotta al Gf Vip contro tutti: le ragioni della sfuriata

Dopo aver detto a Giulia che fosse tutto uno scherzo è stato Monte a sbottare perché, secondo lui, Giulia non avrebbe dovuto credergli subito. “Me la dice proprio lunga– ecco alcune delle dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne – se io ti sto dicendo una cosa e tu credi a una persona che è esterna a me e te. Posto fosse successa una cosa del genere, tu non mi puoi dire ‘Predichi bene e razzoli male’. Io e te andremo avanti due giorni. Inizi proprio male con me. Se non sei grado di capire quali sono i limiti iniziamo proprio male. Se succedeva fuori e un suo amico stretto le diceva una cosa a ripetizione lei gli credeva! E io dopo che una persona si fa condizionare così mi giro e non mi vedi più. Allora tieniti gli estranei vicino!”. E poi vi chiedete come mai su Francesco nascono polemiche ogni giorno, come quella di cui vi abbiam parlato poco tempo fa! Diciamo che non è il classico tipo che sta in silenzio e si fa star bene tutto. Anzi.

Andrea Mainardi senza parole, anche Silvia sbotta: “La stai rigirando per litigare”

Anche Andrea gli ha fatto notare infatti che sembrava volesse litigare apposta. “Andrea – questa la risposta del ragazzo – io penso in prospettiva. Anche se mio fratello viene a dirmi ‘Guarda, che Giulia ha fatto questo’ io non credo a mio fratello ma a Giulia’”. Un modo di fare un po’ strano, visto il legame che c’è tra lui e Stefano, e poi, diciamocelo: se una persona fidata decide di parlare – quale Silvia è per Giulia, e ricordiamo che proprio Silvia è stata a rincarare la dose – lo fa con cognizione di causa, no? Dopo un primo battibecco tra Andrea e Francesco, dovuto al fatto che Andrea gli ha fatto giustamente notare che lui all’inizio sorrideva ammettendo di averla fatta grossa, Francesco ha fatto la sua sfuriata. “Ah – ha esclamato –! Perché adesso la colpa è di come gliel’ho raccontato io all’inizio? Ma che ca**o dite!”. Anche Silvia alla fine si è infastidita parecchio: “Tu la stai rigirando per litigare, ci stai mettendo in mezzo, non è giusto! Se lei fa la gelosa con te è la reazione che deve far sorridere!”.

Lo scherzo continua: Francesco stava recitando (ma nessuno gli crede)

Anche quest’accusa ha dato fastidio a Francesco, che questa settimana peraltro è stato già protagonista di un’altra dura discussione: scontro in cui ha tirato in ballo anche Cecilia Rodriguez. E non è finita qui. Dopo aver notato che gli animi stavano davvero per scaldarsi è stato sempre Monte a confessare che stava facendo anche lui uno scherzo. Cosa che quasi tutti hanno giudicato come il frutto di un cambio di atteggiamento dovuto al fatto che gli stavano andando contro in massa. Non sappiamo come si evolveranno le cose in settimana ma dubitiamo che questa discussione, scherzosa o seria che sia, non si porterà degli strascichi almeno fino a lunedì.

Le ultime polemiche del Gf Vip, non solo Monte e Salemi

Queste – come ben sapete – non sono le uniche polemiche nate sul Gf Vip 2018: mentre Giulia De Lellis, storica protagonista del programma, dedicava un messaggio importante a Irama, continuavano infatti le polemiche su Elia e Jane e più in generale sulle coppie formatesi quest’anno. Non sappiamo come sarà il Gf Vip l’anno prossimo: speriamo soltanto che i concorrenti riescano a creare altre dinamiche interessanti oltre a questi scherzi che ormai sfociano sempre più nel surreale. A proposito avete letto il primo nome del cast dell’anno prossimo?