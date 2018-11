Giulia De Lellis pensierosa nella notte, il messaggio per Irama

Giulia e Irama insieme, lei innamoratissima su Instagram

Una dolce Giulia De Lellis verso l’una e mezza di notte ha condiviso su Instagram Stories una frase bellissima per il suo Irama. La storia d’amore tra i due è nata da poco, peraltro all’improvviso, visto che tutti credevano che prima o poi la ragazza sarebbe ritornata con Andrea Damante; sono insomma le notti dei primi pensieri, dei primi batticuori e dei sogni che uno spera di realizzare assieme alla persona appena conosciuta. Chissà cosa pensa Irama, che invece non è molto incline a parlare di questa relazione ma che sembra essere davvero coinvolto. Chissà, chissà… Di certo sappiamo cosa pensa Giulia che non credevamo avremmo rivisto subito così felice e innamorata.

Giulia De Lellis news, l’influencer divisa tra carriera e amore

L’influencer infatti ha sempre fatto parlare più per il suo temperamento che per la sua dolcezza. Ricordiamo tutti in effetti la sua gelosia quando Andrea entrò al Gf Vip e quando lei stessa, una volta entrata come concorrente, era ansiosa per quello che sarebbe potuto succedere fuori. Con Irama insomma pare che la Giulia di quei tempi stia lasciando spazio a una ragazza che all’apice della sua carriera e con tanti progetti da realizzare abbia trovato anche qualcuno che le ha fatto battere di nuovo il cuore. Alla faccia delle tante critiche, su cui peraltro è intervenuto anche un noto volto di Uomini e Donne.

La dedica di Giulia per Irama sulle note di Icaro

Irama non ha risposto sui social a questa bella dedica: Giulia ha pubblicato la frase Mentre ti guardo tu…, tratta dalla canzone Icaro, uno dei pezzi più carini dell’album del vincitore di Amici 17. La canzone è molto significativa e parla proprio del rapporto tra un uomo e una donna, quindi dubitiamo che il messaggio fosse rivolto a qualcun altro. Aspettiamo la risposta di Irama a questo punto, anche se ne abbiamo di cose a cui pensare nel frattempo: pensate alle news sulla storia tra Sossio e Ursula, al vecchio corteggiatore di Teresa che potrebbe tornare in studio, infine al trono di Luigi che pare sia piuttosto a rischio. E per quanto riguarda il Gf Vip, di cui Giulia è stata una delle principali concorrenti, è venuto fuori invece già il nome del primo partecipante della nuova edizione. Nell’attesa di sapere qualcosa in più su Giulia e Irama insomma anche altri personaggi noti e programmi televisivi stanno attirando l’attenzione dei più appassionati! Restate sintonizzati con noi perché vi aggiorneremo su tutto!