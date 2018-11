Nilufar e Giordano oggi: lei a sorpresa “Lì mi sento a casa”, emozione tra i Vip

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, oggi l’amore continua

Un post pubblicato da Nilufar Addati oggi ha mandato in visibilio Instagram, visto che lei e Giordano appaiono più innamorati che mai. I due stavano pubblicando le solite stories tra le vie fredde ma illuminatissime e accoglienti di Napoli e nessuno si sarebbe mai aspettato che avrebbero pubblicato una foto così bella. Nilufar e Giordano oggi sono tra le coppie più seguite di Uomini e Donne, soprattutto dopo i problemi avuti a Temptation Island, ed è normale che qualsiasi scatto, anche il più semplice, intenerisca non solo i fan ma anche gli amici Vip. In effetti a mettere like e a commentare sono stati anche molti Vip o presunti tali, tra cui parecchi ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne o partecipanti a Temptation Island.

Nilufar e Giordano news, dopo Temptation Island amore a gonfie vele

Nilufar e Giordano si sono conosciuti a Uomini e Donne e un errore piuttosto grave della Addati aveva minato il rapporto con il suo fidanzato. A Temptation Island sono emerse le tante perplessità del ragazzo ma alla fine è andato tutto per il meglio; entrambi li vediamo infatti più innamorati che mai e lontanissimi dalle polemiche di Uomini e Donne. Il post di Nilufar parla chiaro: la ragazza ha scritto “Ecco è in quel posto lì, che mi sento sempre a casa” commentando una foto in cui è abbracciata a Giordano; la risposta di lui, che ha sempre più gli occhi dell’innamorato, è stata ancor più eloquente: “L’habitat di Giordi” con tanto di smile e cuore a seguito. Tanti i “mi piace” dei personaggi noti: c’è quello di Andrea Zenga, che può festeggiare anche per la sua rinata storia d’amore; quello di Ursula, anche lei oggi al centro dell’attenzione per una foto; quello di Valeria Marini, Ramona Amodeo, Andrea Melchiorre (che ha anche commentato), e chi più ne ha più ne metta. Giordano e Nilufar insomma possono dire di aver stregato i cuori dei fan e dei loro amici VIP.

La foto di Nilufar e Giordano e le news su Uomini e Donne

Per una Nilufar innamorata qualcun’altra non se la sta passando proprio bene: a Uomini e Donne infatti le cose non vanno al meglio per Teresa Langella che pure merita di fare un percorso coi fiocchi. Lo stesso vale per Andrea Cerioli, che è sempre al centro delle polemiche, e per Lorenzo Riccardi, che pare aver fatto arrabbiare parecchio Giulia. E che dire di Luigi? Vista la situazione, non è da escludere che il suo trono finisca prima. Ma pensiamo alle cose belle, e cioè a questi due innamoratissimi Giordano e Nilufar? Non fanno sognare anche voi? Vi lasciamo alla foto e al post Instagram: