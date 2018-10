Uomini e Donne, Nilufar e Giordano presenti in studio: il duro attacco di Stefano Guglielmini

Il passato di Nilufar Adatti è tornato ad essere argomento di discussione negli studi di Uomini e Donne. Proprio ieri infatti, dopo essersi presentata in puntata con il fidanzato Giordano Mazzocchi, l’ex tronista si è ritrovata a difendersi di nuovo da pesanti accuse mosse nei suoi confronti. Nilufar, come molti sanno, pur essendo oggi felicemente fidanzata e innamorata di Giordano, durante il suo trono (e prima della scelta) ha frequentato segretamente un altro ragazzo. Si tratta cioè di Stefano Guglielmini che, per un breve periodo, è stato pure corteggiatore della Addati. Quando quest’ultima ha lasciato la trasmissione insieme a Giordano, difatti, scomode verità sono salite a galla. Stefano, nello specifico, ha rivelato a tutti di aver visto Nilufar fuori dalla trasmissione e di essersi messo d’accordo con lei per andarla a corteggiare. Quando lui ha lasciato Uomini e Donne, però, il loro accordo è saltato e lei ha deciso di continuare il suo percorso scegliendo poi Giordano Mazzocchi. Di questo, come accennato sopra, se ne è parlato di nuovo ieri al Trono Over.

In trasmissione, difatti, c’erano Nilufar e Giordano, invitati dalla conduttrice per un confronto dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip. Ad avere da ridire sul comportamento avuto dalla ragazza nel villaggio delle tentazioni, in particolare, sono stati Nicolò Ferrari (anche lui presente in studio) e Gianni Sperti. Quest’ultimo è arrivato addirittura a mettere in dubbio i sentimenti di Nilufar nei confronti del suo attuale fidanzato. Per sostenere la sua posizione, inoltre, Gianni ha di nuovo portato a galla il passato dell’ex tronista. Il motivo? Nilufar ha già detto bugie in passato(nascondendo la sua relazione con Guglielmini) quindi, secondo l’opinionista, potrebbe farlo ancora oggi. Come? Mentendo sui sentimenti che dice di provare per Giordano. A Stefano Guglielmini, però, non è molto piaciuto il fatto che si sia tornato a parlare di lui a Uomini e Donne. Lo stesso, infatti, si è duramente schierato contro la coppia sui social.

Uomini e Donne, Stefano Gugliemini sbotta sui social: parole pesanti contro Nilufar e Giordano

“Cornuti e pu….e camminano per mano” ha scritto Stefano Guglielmini in una storia su Instagram che, secondo molti, sarebbe stata indirizzata proprio a Nilufar e Giordano. Ad onor del vero, però, il detto napoletano riportato dall’ex corteggiatore poteva essere riferito a chiunque. Stefano, infatti, non ha esplicitamente tirano nessuno in causa. I dubbi che si stesse riferendo a Nilufar e Giordano, però, sono stati confutati qualche ora dopo. Guglielmini, pur continuando a non fare nomi, ha infatti pubblicato un video scrivendo: “Ma ancora a pensare al mio passato? Basta”. Si riferiva al suo passato a Uomini e Donne? Il fatto che il suo sfogo sia arrivato proprio dopo l’ospitata della Addati da Maria De Filippi, ad oggi, sembra proprio suggerire questo.