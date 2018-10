Uomini e Donne news, Federico e Teresa di nuovo insieme? Uno strano viaggio

Federico Rubini torna da Teresa a Uomini e Donne: news e anticipazioni

Come sempre succede in questi casi, regna il più assoluto silenzio sul trono Classico di Uomini e Donne. News e anticipazioni hanno raccontato che Federico e Teresa non si rivedranno più e che quindi il corteggiatore non metterà più piede in trasmissione. Le ultime novità sui due vedono infatti Teresa convinta della scelta fatta e assolutamente non intenzionata a credere alle sue ragioni: secondo lei il ragazzo ha avuto una relazione, di qualsiasi tipo essa sia, con un’altra ragazza durante il trono. Non c’è stato niente da fare: Federico è scoppiato a piangere e ha continuato a farlo per tutta l’esterna, ma Teresa è stata irremovibile. Dite che ha esagerato? Anche secondo noi, visto che si tratta di una prova non provata; è anche vero tuttavia che dopo la messa in onda forse qualche dettaglio ci spingerà a darle completamente ragione. Ma vediamo le ultime news.

Federico e Teresa news, Uomini e Donne continua su Instagram

Nonostante il silenzio che avvolge quanto accade dopo le registrazioni di Uomini e Donne, Federico Rubini continua a pubblicare cose su Instagram: l’ultima volta ci aveva insospettito questa storia; questa volta invece a insospettirci è una foto pubblicata – sempre su Instagram Stories – dall’ex corteggiatore della Langella, in cui si vede lui in viaggio. Fermo restando che uno può anche viaggiare per tornare a casa o per andare a trovare un amico, non è da escludere che in realtà abbia voluto lanciare un segnale ai sui follower. Nessuno sa infatti se quel treno Federico lo abbia preso per andare a trovare la sua Teresa. Non si tratta insomma dello stesso genere di foto pubblicate da Vittorio, ex di Sara Affi Fella…

Le ultime novità su Uomini e Donne: Federico avrà una seconda possibilità?

Non è possibile escludere quest’ipotesi perché il fatto che Federico abbia pianto per lei dopo la prima registrazione ci fa pensare che tiene davvero al loro rapporto. Ecco perché potrebbe aver voluto sfoderare tutte le sue armi per conquistarla e farle capire quanto sia importante per lui continuare il suo percorso a Uomini e Donne. News e anticipazioni ufficiali insomma ancora non sono state pubblicate dopo gli ultimi avvenimenti: non diteci però che questa non è più di un’anticipazione!