Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella elimina definitivamente il corteggiatore Federico Rubini, ma riceve una batosta pure da Antonio

Si complica il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne. A poche settimane dall’inizio del programma, la tronista napoletana sta per perdere i suoi corteggiatori preferiti. Anzi, uno l’ha già perso: Teresa ha deciso di eliminare definitivamente Federico Rubini. Dopo la segnalazione di Karina Cascella, durante l’ultima registrazione del Trono Classico, la cantante neomelodica ha provato ad ascoltare le ragioni del ragazzo. Come fa sapere il Vicolo delle News, i due hanno avuto un confronto in camerino, durante il quale Federico ha pianto a lungo.

Teresa ha voluto fare una video chiamata con l’ex di Rubini, nonché amica di Karina. La giovane ha confermato la serata trascorsa con Federico, rimarcando di aver fatto l’amore con il corteggiatore in macchina. Una confessione che non ha lasciato più dubbi a Teresa, che ha così scelto di mandare a casa Federico che, fino all’ultimo, ha continuato a negare la vicenda. Ma a Teresa sono bastati messaggi e avvistamenti, insieme alla chiamata della ragazza, per capire tutto e andare avanti pure senza Federico. Ma per Teresa Langella le amare sorprese non sono finite qui.

Uomini e Donne anticipazioni: spuntano i messaggi tra Antonio e la tentatrice Rita Cardinale

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella avvenuta oggi giovedì 4 ottobre, la tronista ha scoperto che qualche mese fa l’altro suo corteggiatore preferito, Antonio Moriconi, ci ha provato con Rita Cardinale, ex tentatrice di Michael a Temptation Island. Anche Antonio è stato un tentatore dell’ultima edizione del programma di Filippo Bisciglia, così come Teresa. “Se hai contattato lei e non me significa che non ti piaccio veramente”, ha sottolineato Teresa ad Antonio. La Langella ha poi chiesto al Moriconi di farle avere tutta la conversazione avvenuta virtualmente con Rita: le cose si metteranno male per Antonio?