Uomini e Donne registrazione Trono Classico: Karina Cascella fa una pesante segnalazione su Federico Rubini, corteggiatore di Teresa

Brutta sorpresa per Teresa Langella nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. La tronista napoletana ha ricevuto una pesante segnalazione su Federico Rubini, il suo corteggiatore preferito. Come riporta il Vicolo delle News, alla corte di Maria De Filippi è tornata per una puntata Karina Cascella, ex opinionista del Trono Classico. La donna ha rivelato che il corteggiatore ha vissuto una notte di passione con una sua amica dopo un’uscita di gruppo. Una notizia che ha sconvolto tutti, in primis Teresa, che tanto aveva creduto a Federico e a quell’intesa che stava nascendo nei suoi confronti. Il maestro di tennis si è difeso ribadendo che non è vero nulla ma Teresa è stata categorica: ha eliminato in tronco il ragazzo, con tanto di applausi a non finire da parte del pubblico. Sarà un addio definitivo?

Stando a quanto rivelato da Karina Cascella, l’amica in questione sarebbe Francesca, proprio l’ex fidanzata di Federico Rubini. Il corteggiatore di Teresa Langella ha chiarito di non sentire la sua ex da agosto, quando l’ha contattata per sapere se sarebbe stata lei la nuova tronista della trasmissione. A detta di Karina, però, Federico sarebbe ancora innamorato della sua amica. Durante la puntata è stata addirittura chiamata la ragazza, che ha avuto un confronto telefonico pure con Gianni Sperti, determinato a vederci chiaro in questa faccenda.

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa ha eliminato il corteggiatore Federico Rubini

Karina ha esortato Rubini a dire la verità in modo da continuare a corteggiare in maniera pulita la Langella. Ma Teresa non ha voluto sentire ragioni: ha eliminato Federico nonostante le suppliche del giovane, che si è dichiarato innocente fino alla fine.