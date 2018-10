Uomini e Donne, Federico e Teresa: il gesto inaspettato dopo l’eliminazione

Federico e Teresa dopo Uomini e Donne: una storia social

Dopo l’eliminazione di lui a Uomini e Donne di Federico e Teresa non si sa niente di certo: le registrazioni delle nuove puntate infatti non sono ancora avvenute. Oggi però aggiungiamo un ulteriore tassello a ciò che potrebbe essere accaduto dopo che Karina Cascella ha fatto la segnalazione. Come ben sapete, ormai tutto ruota attorno al Web ed è importantissimo prendere in considerazione qualsiasi segnale che viene dai social network. Oggi ce n’è uno che non possiamo assolutamente sottovalutare e che viene direttamente dal profilo Instagram dell’ex corteggiatore di Teresa. Veniamo subito al dunque.

Il video di Federico su Instagram: un gesto inaspettato

Anzitutto ricordiamo brevemente cos’è successo: Karina ha fatto una segnalazione su Federico e quest’ultimo è stato eliminato. Dopo la fine della registrazione di Uomini e Donne non si è saputo più niente, anche se i pettegolezzi non mancano: Federico infatti ha pubblicato un primo video su Instagram che ha rotto il silenzio. E oggi siamo qui a parlarvi di un altro filmato: il ragazzo ha pubblicato una sua foto con la canzone Se mi vuoi di Pino Daniele in sottofondo.

Uomini e Donne, Teresa e Federico di nuovo insieme?

Qualcuno potrebbe pensare si tratti di una semplice canzone. Se però pensate che il suo ritorno è quasi scontato, come vi spieghiamo qui, questa canzone può voler dire qualcosa di più. A nostro avviso infatti è un chiaro segnale per Teresa Langella. Di più non possiamo ipotizzare, e non è neanche importante farlo: le nuove registrazioni sono alle porte e ne sapremo senz’altro di più. Restate sintonizzati!