Uomini e Donne anticipazioni, Federico Rubini torna? Teresa cotta a puntino

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Federico, un amore morto sul nascere

Siamo rimasti tutti piuttosto basiti da Uomini e Donne: anticipazioni e news su Teresa Langella e Federico Rubini non lasciano presagire infatti niente di buono; per chi se lo fosse perso infatti, Karina Cascella è andata in studio per fare una segnalazione sul ragazzo e la tronista l’ha eliminato all’istante. Le domande che ci stiamo facendo ora sono diverse: Federico Rubini torna o non torna in trasmissione? Teresa l’ha eliminato davvero oppure ha preso una decisione di getto? La tronista sembra una ragazza sicura di sé ma il beneficio del dubbio deve concedercelo, visto che sin dalle prime puntate ha guardato Federico con gli occhi a cuoricino.

Teresa e Federico: le anticipazioni che nessuno si aspettava

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne parlano chiaro: Federico Rubini ha cercato di giustificarsi in tutti i modi ma Teresa non ha voluto sentire ragioni. L’impressione è che la ragazza voglia tutelarsi da una persona che potrebbe piacerle moltissimo e che se non fosse realmente interessata, quindi, potrebbe farle del male. D’altra parte siamo pronti a tutto ormai: basti pensare a quanto combinato da Sara Affi Fella oppure a ciò che ha fatto Nilufar Addati. Teresa insomma ha i suoi buoni motivi per dubitare dei suoi corteggiatori.

Federico torna a Uomini e Donne? Teresa in bilico tra testa e cuore

In realtà, sapete bene che al cuor non si comanda e che è difficile che la redazione lasci andare Federico senza permettergli di chiarire faccia a faccia con la napoletana. Siamo sicuri per questo motivo che le prossime anticipazioni di Uomini e Donne parleranno proprio di loro, Teresa e Federico, e soprattutto di un ritorno dettato dalle ragioni del cuore. D’altronde siamo ancora agli inizi, e il comportamento di Teresa, in assenza di prove schiaccianti, è davvero troppo esagerato. Esiste ancora il beneficio del dubbio, no? Perché eliminare uno che ti piace così tanto, e si vede, per una segnalazione che Federico ha smentito categoricamente?