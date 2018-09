Sara Affi Fella insultata: Parigini mette like all’insulto e interviene Nicola Panico

Sara Affi Fella viene gravemente insultata sul web, Vittorio Parigini la pensa allo stesso modo?

Dopo tutto il delirio creatosi sull’ormai soprannominato Sara Affi Fella gate, ecco che emergono altri interessanti dettagli sui diretti interessati. Qualche minuto fa, su una fan page di Vittorio Parigini, ormai ex di Sara, è spuntato un commento alquanto offensivo da parte di un utente. Quest’ultimo, sotto una foto del calciatore, scrive: “Tranquillo, sappiamo che non puoi stare con quel put…..ne!”. Un insulto gratuito che va ad aggiungersi a tutto il resto delle offese che l’ex tronista sta collezionando da quando è venuta fuori tutta la verità sulla relazione con Nicola Panico. Sara ha portato avanti tutta la storia con Panico nonostante fosse seduta da ben sei mesi sul trono di Uomini e Donne.

Vittorio Parigini mette like al commento che insulta Sara

Al commento sopracitato arriva, l’inaspettato quanto sorprendente, like di Vittorio Parigini. Dunque, il calciatore del Torino la pensa allo stesso modo? Sembrerebbe proprio di si. Una storia, la loro, durata troppo poco per via della scoperta di tutto il macello combinato dalla Affi Fella. Quindi, niente Luigi Mastroianni, niente Nicola Panico, niente Vittorio Parigini per Sara, niente più neanche follower e pubblicità. Pare proprio che la riccia di Venafro abbia completamente perso tutto e tutti.

Nicola Panico interviene per dire la sua su Parigini e il sorprendente like

Dopo l’insulto e il like di Parigini, ecco che in tutto questo minestrone si fa spazio anche Nicola Panico. D’altronde, come potrebbe mancare proprio lui? L’ex di Sara ha, infatti, scritto dei commenti in seguito al like del suo rivale: “Nonostante tutto vi invito a non fare schifo come lui! Io non sono meglio di nessuno, ho spiegato la mia verità che presto vedrete tutti. Ma per favore non scendete a questo schifo. Comunque basta parlare di me, si parla di altro, degli insulti esagerati che sta subendo!”.