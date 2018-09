Nicola Panico, tutta la verità su Sara Affi Fella: spunta il video della confessione

Nicola Panico incontra la redazione di Uomini e Donne: l’ex di Sara Affi Fella racconta tutta la verità

Dopo giorni di pressioni sui social Nicola Panico, come da lui stesso anticipato, ha deciso di raccontare tutta la verità su di lui e Sara Affi Fella. La conversazione, come dimostrata il video pubblicato su Wittytv.it, è avvenuta subito dopo l’ultima registrazione del Trono Classico. In puntata, come molti forse già sanno, è stato raccontato infatti di come Sara Affi Fella, durante il suo percorso come tronista, fosse in realtà sempre stata fidanzata con Nicola Panico. La verità emersa è stata raccontata al team di Maria De Filippi da una fonte che, dopo averli contatti, è voluta rimanere anonima. Oggi, però, scopriamo che quella persona era lo stesso Nicola Panico. E lo scopriamo, appunto, grazie al video caricato su Witty.

È un Nicola sicuramente molto amareggiato e provato quello che si sfoga su Witty piangendo. Perché non ha detto tutto subito? “Ho subito molte pressioni, della sua famiglia, di alcune amiche in comune” spiega lui “Ora è giusto che io difenda la mia di vita”. Perché lui e Sara hanno fatto tutto questo? “Io ho fatto tutto questo perché lei mi diceva che a fine trono ci dovevamo sposare” dice Panico “Lei si guadagnava i follower che ha tanto cercato”. Sul periodo in cui Sara Affi Fella continuava a baciare altri ragazzi a Uomini e Donne mentre lui stava a casa il Nicola afferma anche: “Mi diceva che tutto era finto, che era una recita e lei era un’attrice, che a lei non interessava nessuno e io c’ho creduto […] ha giurato su mio padre”.

Sara Affi Fella ritrova l’amore con Vittorio Parigini ma Nicola Panico afferma: “Fino a nove giorni fa l’ho baciata e sono stato a casa sua”

Le rivelazioni di Nicola Panico, oggi, potrebbero addirittura compromettere l’attuale relazione di Sara Affi Fella con Vittorio Parigini. “Io fino a nove giorni fa l’ho baciata e sono stato a casa sua” dichiara infatti Nicola nel video “E poi sono venuto a sapere che lei in realtà era già fidanzata con un altro da un mese”. Sara Affi Fella replicherà a queste pesantissime accuse o, forse, continuerà a rimanere nel silenzio aspettando che la tempesta passi? Intanto, sui social, di lei ancora nessuna traccia.