Sara Affi Fella e Vittorio vanno a convivere: l’annuncio del calciatore

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini andranno a convivere: il calciatore fa questo annuncio importante

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini sono pronti alla convivenza. L’ex tronista di Uomini e Donne è, dunque, pronta a fare questo passo così importante con il calciatore dell’Under 21 della nazionale. Tra i due sembra, quindi, nato un amore molto grande. Ad annunciare questa notizia inaspettata è stato proprio Vittorio. Il giovane, rispondendo a qualche commento su Instagram, ha rivelato che dal 17 ottobre andrà a convivere con la sua fidanzata. In queste ultime ore a commentare questa storia d’amore ci ha pensato anche Nicola Panico, ex di Sara. Pare che un suo amico abbia scritto su Direct a Vittorio. I due avrebbero dato vita a una vera e propria discussione, attraverso battute poco carine. Sotto il post, riguardante questa conversazione, della pagina Instagram di Isa e Chia, una utente è intervenuta per difendere Vittorio. La risposta del calciatore è stata abbastanza chiara. Il Parigini ha voluto far sapere a tutti che la sua storia d’amore con Sara sta procedendo a gonfie vele.

“Ci tengo a precisare che dal 17 io e la mia fidanzata andremo a convivere, un bacio a tutti”, così Vittorio ha annunciato questa grande notizia. La storia d’amore tra i due, dunque, sembrerebbe procedere nel migliore dei modi. La coppia, però, al momento si ritrova in una vera e propria bufera. Infatti, la Affi Fella non è più apprezzata dal pubblico come prima. Le ultime vicende che l’hanno vista protagonista avrebbero portato i telespettatori a criticarla. A partire dalla fine della storia con Luigi Mastroianni e finendo all’annuncio della sua nuova relazione con Vittorio, il pubblico sembra non capirci più nulla. Fatto sta, che dal prossimo 17 ottobre, per Sara inizierà un’importante fase della sua vita.

Sara Affi Fella va a convivere con Vittorio Parigini: l’ex tronista di Uomini e Donne nella bufera

Sara Affi Fella, dopo Luigi Mastroianni, ha trovato ufficialmente l’amore a fianco di Vittorio. L’annuncio sulla loro convivenza va a confermare sempre di più questa relazione. Nel frattempo, c’è però chi pensa che dietro gli ultimi sfoghi di Raffaella Mennoia, ci sia proprio Sara. Una parte del pubblico è convinta del fatto che l’ex tronista abbia preso in giro un po’ tutti.