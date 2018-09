Raffaella Mennoia nuovo sfogo: “Ragazzi io sono scioccata”

Raffaella Mennoia furiosa lancia un nuovo messaggio: con chi ce l’ha l’autrice di Uomini e Donne?

Con chi ce l’ha Raffaella Mennoia? L’autrice di Uomini e Donne è chiaramente delusa da qualcuno. Da qualche settimana, infatti, si lascia andare a lunghi sfoghi, che pare riguardino un ex partecipante del programma. Non si sa con certezza a chi voglia inviare questi messaggi social Raffaella. Ma sicuramente la Mennoia si aspetta che qualcuno si faccia avanti e si prenda finalmente le proprie responsabilità. Questa persona pare abbia preso in giro sia il pubblico che la redazione del noto programma. In questo momento i telespettatori sono convinti che Raffaella si riferisca a Sara Affi Fella. Quest’ultima è, attualmente, al centro delle polemiche. Dopo la fine della breve storia con Luigi Mastroianni, l’ex tronista non ha più convinto il pubblico con le sue spiegazioni. A seguito del confronto in studio con l’ex corteggiatore, avvenuto nella prima puntata del Trono Classico, Sara ha reso pubblica la sua nuova storia d’amore con il calciatore Vittorio Parigini.

Questa relazione non è stata pienamente apprezzata dal pubblico, che ha visto nuovamente in Sara tanta falsità. In tutto questo si è anche inserito più volte l’ex Nicola Panico, il quale pare sia pronto a rivelare qualche verità scottante. Ed ecco che proprio intorno a questa storia la Mennoia continua a lanciare messaggi molto particolare. C’è qualcuno, secondo Raffaella, che non ha proprio la coscienza apposto. Nel corso di una nuova diretta su Instagram, Raffaella rivela che sta attendendo delle telefonate ma anche delle prese di responsabilità. “Aspetto telefinate, consigli, prese di responsabilità. Sono qui, diciamo che i diretti interessati il mio cellulare ce l’hanno”. Quale chiamata Raffaella sta aspettando?

Raffaella Mennoia scioccata: qualcuno pare abbia la coscienza sporca

Raffaella non è stata l’unica a lanciare un messaggio simile sui social. Qualche giorno fa, anche Gianni Sperti ha consigliato ai partecipanti di Uomini e Donne di prendersi cura del pubblico, non raccontando bugie. Intanto, la Mennoia annuncia: “Ragazzi sono scioccata”. Ma cos’è accaduto? Raffaella è sicura che “quelli che dovevano capire e vogliono capire hanno capito secondo me”. Non ci resta che attendere per scoprire cosa sta succedendo.