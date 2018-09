UeD, lo sfogo di Gianni Sperti: “Non prendete in giro il pubblico”

Uomini e Donne, il messaggio inaspettato di Gianni Sperti: l’importante consiglio

Arriva una frecciatina forte da parte di Gianni Sperti, opinionista a Uomini e Donne. In particolare, il suo sembra un rimprovero per qualcuno che ha preso parte al programma. Il pubblico è convinto che si tratti di Sara Affi Fella, la quale da poco ha reso nota la sua relazione con il calciatore Vittorio Parigini. I telespettatori non credono più alle sue dichiarazioni, soprattutto dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni. Ed ecco che proprio in questa bufera arriva una frecciatina da parte di Gianni. L’opinionista consiglia tutti coloro che intraprendono un percorso del genere di avere cura del pubblico che in modo spontaneo gli regala popolarità, che a sua volta porta anche risultati a livello economico. Infatti, Sperti chiede di non prendere in giro i telespettatori, che attraverso un solo click potrebbero anche far cadere una persona nel dimenticatoio dopo averla fatta salire alle stelle.

“È il pubblico che decreta il vostro successo. Abbiate cura di chi gratuitamente e spontaneamente, vi regala popolarità e vi fa guadagnare tanti soldini.” Così, Gianni inizia il suo discorso. Non sappiamo bene a chi si riferisca l’opinionista, ma sicuramente ha intenzione di mandare un messaggio a qualcuno. Sperti decide di non fare alcun nome, ma di dire semplicemente la sua, parlando in generale. Ed ecco che Gianni parla del rispetto che bisogna portare al pubblico, il quale non dovrebbe mai essere imbrogliato. “Non prendete in giro il vostro pubblico perché così come vi ha portato alla stelle, con un click vi farà cadere nel dimenticatio, considerando il fatto che siete arrivati al successo senza arte, ma solo perché li avete conquistato come persone”.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e il messaggio contro i tronisti e i corteggiatori

Arriva anche un particolare riferimento a qualche personaggio che ha preso parte al programma in passato. “Alcuni protagonisti che sono stati sulla cresta dell’onda oggi raccattano qualche like a destra e manca. La vita insegna!” A chi vuole inviare questo messaggio Gianni? Dopo lo sfogo di Raffaella Mennoia, ecco che arriva anche quello di Sperti.