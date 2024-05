UeD, Daniele Paudice ha scelto! Dettagli e lacrime in studio

Oggi, lunedì 6 maggio, si è registrata l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. E, nel finale di quest’edizione, è arrivato uno dei momenti più attesi, ovvero la scelta di Daniele Paudice. Il giovane napoletano si è seduto sul trono lo scorzo marzo, mostrando interesse per due ragazze in particolare: Gaia Gigli e Marika Abbonato. Alla fine, Daniele ha deciso di viversi fuori dalle telecamere colei che in tanti avevano individuato come sua probabile scelta: Gaia! Ma, vediamo meglio cos’è successo durante la registrazione tramite le anticipazioni fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Daniele ha fatto le esterne di una giornata intera in villa con entrambe le sue corteggiatrici, che, però, non si sono mai incrociate. Nella scorsa registrazione, aveva anticipato che non avrebbe baciato nessuna per capire di più quale scelta fare. Ebbene, il tronista ha mantenuto la parola. Difatti, nonostante l’atmosfera romantica della villa, non è scattato nessun bacio. A questo punto, sono stati mostrati i best moments con le ragazze, per poi visionare quanto successo durante le esterne. Nota importante: durante il video riassuntivo con Gaia, Daniele è scoppiato a piangere.

Alla fine, sono entrate le poltrone rosse ed è arrivato il momento cardine della puntata. Per quanto riguarda Marika, sembra aver reagito abbastanza bene alla non scelta. La corteggiatrice, come la maggior parte degli spettatori, si aspettava di ricevere un no e ha comunque augurato il meglio a Daniele. Inoltre, ha anche detto al tronista che ha fatto bene a scegliere con il cuore. Dopodiché, si è alzata e se ne è andata. Successivamente, è entrata Gaia ed è avvenuta la scelta.

Come menzionato prima, si è trattato di una scelta abbastanza prevedibile. In tanti avevano notato la preferenza del tronista nei confronti di Gaia rispetto a Marika. Inoltre, proprio pochi giorni fa, è arrivata una segnalazione sui due. Alcuni fan di Uomini e Donne hanno infatti notato un like sospetto di Daniele a una foto della corteggiatrice, risalente a prima della loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Ad ogni modo, nel corso della puntata, pare non si sia fatto nessun accetto a questa segnalazione. Nel frattempo, bisognerà attendere ancora qualche settimana per vedere la scelta di Daniele Paudice.