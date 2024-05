UeD, una segnalazione scuote lo show: c’entra Daniele Paudice

Manca poco ormai alla scelta di Daniele Paudice ma una segnalazione ha gettato ombre sul breve percorso del tronista all’interno di Uomini e Donne. I fans del programma lo sapranno bene: Daniele Paudice è arrivato nel programma da poco e concluderà il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi la prossima settimana. Stando alle voci di corridoio, il tronista potrebbe scegliere di uscire insieme a Gaia Gigli ma a quanto pare la conoscenza tra i due non è affatto dovuta alla partecipazione al programma. Alcuni fans hanno infatti segnalato un like sospetto di Daniele a una fotografia della corteggiatrice. Un fatto che risale al periodo precedente la sua partecipazione allo show.

Quel like sospetto

Come anticipato, Daniele Paudice, è arrivato da pochissimo nel dating show condotto da Maria De Filippi. Il tronista napoletano ha infatti iniziato la sua avventura a Uomini e Donne dopo la fine del percorso di Brando Ephrikian e fin di primi istanti ha sempre affermato di partecipare al programma con intenti serissimi. Insomma, la volontà di Paudice è sempre stata quella di sfruttare il poco tempo a disposizione ed evitare qualsiasi perdita di tempo per concentrare tutte le sue energie al fine di conoscere al meglio tutte le corteggiatrici.

Peccato che, stando ad alcune segnalazioni pervenute direttamente dal web, con tutta probabilità Paudice conoscesse già una di queste ragazze: Gaia Gigli, proprio la ragazza che il tronista dovrebbe scegliere nel corso della sua ultima puntata.

A quanto pare, i due si conoscevano già ben prima dell’inizio del programma e la prova sarebbe, come anticipato, un like su Instagram messo dal tronista a una foto della Gigli. Il post incriminato risale a ottobre 2023. In quel periodo Daniele Paudice non era ancora un tronista e quindi non avrebbe potuto conoscere Gaia. Inoltre, è assai improbabile che il like sia stato piazzato in tempi recenti in quanto, il tronista napoletano, per via del regolamento del programma, non può usare i social da quando è entrato a Uomini e Donne. Ergo, il “mi piace” deve necessariamente risalire a prima di questo evento.

Un dettaglio che non è sfuggito a molti e che ha fatto nascere una precisa domanda: che i due si siano messi d’accordo? Non sarebbe certo la prima volta che un dubbio del genere si insinua nelle dinamiche del dating show. Alcuni utenti però, per tentare di scagionare i due, hanno anche avanzato un’altra ipotesi che potrebbe essere plausibile: molto spesso usando i social può capitare di imbattersi nei profili di persone totalmente sconosciute e di mettere un like come semplice segno di apprezzamento del post.

Un “mi piace” non significa dunque che quelle persone si conoscano. Certo è che sarebbe davvero una bella coincidenza, considerazione che di fatto mina la veridicità di quest’ultima congettura. A questo punto la domanda rimane senza una risposta: i due si conoscono già da tempo oppure quel like è stato frutto di una semplice coincidenza?