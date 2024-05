UeD news, chi sarà la scelta di Daniele Paudice? Cosa esce fuori

Daniele Paudice a Uomini e Donne è vicino alla scelta e lui ha le idee abbastanza chiare. In realtà, non è proprio in questi giorni che il tronista ha capito chi è davvero la sua preferenza tra Marika Abbonato e Gaia Gigli. Una delle due corteggiatrici lascerà il programma di Maria De Filippi nel corso della registrazione di lunedì 6 maggio 2024, l’ultima di questa edizione, che andrà in onda verso fine maggio.

È stato lui stesso ad annunciare la sua scelta prevista per la prossima settimana. Ma chi sceglierà Daniele? Lui da qualche settimana è diviso tra le due, ma sa anche ciò che prova quando è con una e quando è con l’altra. Dopo la puntata andata in onda martedì scorso, Paudice si è svelato ai microfoni di Witty.tv, la piattaforma dedicata ai programmi di Maria De Filippi. Qui ha parlato di quanto accaduto poco prima nello studio di Canale 5, dove Gaia si è detta convinta di non piacergli esteticamente, almeno non come Marika.

Invece, la Abbonato pensa di interessare al tronista solo da punto di vista fisico. Lo stesso Daniele dopo questa puntata di UeD ha spiegato che sono state due esterne e due approcci davvero differenti, con le due corteggiatrici. Una è stata di piacere, mentre l’altra di chiarimento. La prima dovrebbe essere quella con Gaia, in quanto con Marika ha dovuto chiarire dopo la registrazione precedente. La Abbonato aveva lasciato lo studio quando era stata accusata di essere “una donna facile” da Valery, tra gli applausi della Gigli.

In quell’occasione, questa triste scena ha visto Daniele nell’indifferenza. Infatti, Marika è rimasta delusa da un suo mancato gesto, in quanto avrebbe dovuto difenderla. Nel dettaglio, lo stesso Daniele ha precisato, parlando ai microfoni di Witty, la differenza tra le due esterne:

“Con Gaia ho avuto un’esterna che mi è piaciuta molto. Con lei sono molto protettiva. Con Marika sono più spensierato, più alla giornata, diciamo così”

A questo punto, Daniele Paudice ha sottolineato che Marika e Gaia “sono due persone completamente diverse”, ma che gli piacciono allo stesso modo. Ci sono aspetti della Gigli che lo attirano di più e di Marika ce ne stanno altri ancora. Di base nutre un interesse nei confronti di entrambe, ma il tronista ci ha tenuto a fare una precisazione solo su Gaia. Per quest’ultima ammette di sentire un trasporto fisico, però allo stesso tempo crede di dover andare con calma.

Prova una sensazione particolare, che non riesce a spiegare. Detto questo, torna a precisare di provare interesse per entrambe. “Poi purtroppo ne devo scegliere una”, conclude ridendo. Da queste parole e da ciò che aveva anche detto in studio, con entrambe vive sensazioni diverse. Ma il pubblico è quasi certo che la scelta di Daniele a UeD ricadrà su Gaia. Proprio perché nutre una sensazione particolare, viene da pensare che ci sia qualcosa di più profondo.