Raffaella Mennoia fuoriosa: qualcuno ha preso in giro la redazione di Uomini e Donne?

Per arrivare a questo ci dovrebbero essere delle condizioni fondamentali di partenza..la fiducia il rispetto del lavoro e l affetto per la possibilità offerta..ma…Non sto a dilungarmi su quello che ritengo il minimo umano dell’evoluzione e sviluppo dell essere umano perché farei una noiosa disquisizione e so già che le mie idee sono spesso impopolari e a tratti feroci..ma adesso voglio scrivere proprio qui attraverso un mezzo così potente e che ti è molto caro per guadagni…se quanto mi è stato detto fosse vero non esistono programmi non esiste niente.Stop.