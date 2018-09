Nicola Panico annuncia: Sara Affi Fella? “Parlerò presto”

Uomini e Donne, le ultime dichiarazioni di Nicola Panico su Sara Affi Fella: “Parlerò presto”

Deciso a non tornare sui suoi passi pare oggi Nicola Panico che, proprio in queste ore, ha lanciato diverse frecciatine alla sua ex Sara Affi Fella. Quest’ultima, come in molti sanno, ha recentemente confermato di stare insieme ad un calciatore, ma non si tratta di Nicola. La Affi Fella, infatti, ha decisamente spiazzato tutti quei fan di Uomini e Donne che, dopo la rottura con l’ex corteggiatore Luigi Mastroianni, davano per scontato il ritorno di fiamma con Panico. Qualcosa, però, nell’annuncio del suo fidanzamento con Vittorio Parigini non deve essere andata giù a quest’ultimo. Cosa, esattamente, non lo sappiamo. Diversi messaggi sembrerebbero confermare un certo suo risentimento nei confronti di Sara che, al contrario, non si è ancora espressa su di lui.

Stamattina, allora, abbiamo contatto Nicola. Gli abbiamo chiesto se avesse qualcosa da dire su Sara Affi Fella e di parlare di quelli che fino ad oggi sono stati i rapporti con lei. È successo qualcosa prima e/o dopo la conferma del suo fidanzamento con Vittorio Parigini? Perché lui continua a mandarle queste frecciatine? Ci sono cose che forse ancora non sappiamo? Ebbene a queste domande, esplicitamente, non ci ha risposto. Panico, però, ci ha anticipato qualcosa. “Parlerò presto” ci ha scritto quando noi gli abbiamo chiesto spiegazioni su Sara. Quest’intreccio, dunque, pare destinato ad infittirsi.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si scontrano in puntata

Luigi Mastroianni, prima di sedersi sul Trono, ha avuto un acceso confronto con Sara Affi Fella in persona a Uomini e Donne. Il ragazzo, durante la registrazione della prima puntata, ha ribadito di aver avuto molti dubbi sulla sincerità di Sara che, con lui, potrebbe aver finto dopo prima, durante e dopo la scelta. A pensarla così anche il pubblico presente in studio e gli opinionisti. Gianni e Tina hanno infatti appoggiato Luigi e, ancora una volta, hanno tirato in ballo Nicola Panico (figura sempre presente quando si parla della Affi Fella). Cosa c’entra l’ex di Sara in tutto questo? Qualcosa ci dice che lo scopriremo presto.