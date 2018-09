Uomini e Donne oggi: confronto tra Sara e Luigi, caos in studio

Oggi Uomini e Donne: duro incontro tra Sara e Luigi, i nuovi tronisti

La prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte col botto. Maria De Filippi entra subito nel clou della giornata. Dopo un video che riassume la loro brevissima storia d’amore, entrano in studio Sara e Luigi. L’ex tronista e il giovane siciliano raccontano al pubblico e agli opinionisti come sono andate le cose tra loro una volta usciti dal programma. Mastroianni ha le idee molto chiare e sembra essere anche abbastanza agguerrito. Il ragazzo ragazzo racconta di una Affi Fella molto fredda e che sin dal primo momento ha messo dei paletti al loro rapporto. Dal canto suo, la donna cerca di difendersi. Lei dichiara di essere una persona molto particolare e per questo voleva aspettare un po’ di tempo prima di avere un contatto fisico con l’ex corteggiatore. Lui rivela invece che le cose sono andate sempre molto male tra di loro.

Finito il confronto, gli opinionisti si dichiarano dalla parte di Luigi, così come quasi tutto il pubblico presente in studio. Si passa poi al video presentazione della prima tronista. Lei è Mara Fasone ed è un volto non molto noto al pubblico di Canale 5. Una ragazza comune proveniente da una famiglia di umili origini e con alle spalle un passato non propriamente facile. La donna rivela che dei troni passati, oltre ad esserle piaciuta davvero molto Rosa Perrotta, è rimasta sorpresa da Luigi. In ogni caso, la padrona di casa consiglia alla Fasone di non pensare più a lui poiché sarà il tronista uomo di questo inizio stagione.

Uomini e Donne, Gianpaolo e Martina di Temptation Island: confronto con Andrea Del Corso

La puntata sposta poi l’attenzione sui protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I primi ad arrivare sono Gianpaolo e Martina. Lui lancia varie frecciatine alla sua ex e al single Andrea. Intanto, la Sebastiani e l’ex tentatore rivelano di essersi presi un momento di pausa. Durante il confronto viene a galla la verità su un trono che era stato proposto e rifiutato da Del Corso.