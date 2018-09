Gossip Uomini e Donne, Mara Fasone corteggiatrice di Francesco Monte? Lo scoop

Uno scoop vero e proprio quello lanciato dal blog Il Vicolo delle News. Torniamo a parlarvi della nuova e bellissima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. A quanto pare, secondo le lettrici del sito web appena citato, nel passato della ragazza potrebbe esserci Francesco Monte. Alcune fan della trasmissione di Maria De Filippi non si perdono alcun dettaglio e ciò che sembrano aver notato in questi ultimi giorni ha dell’incredibile. Andando a rispolverare alcune vecchie puntate del programma in onda su Canale 5, si è scoperto che nel parterre delle corteggiatrice dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi potrebbe esserci stata anche Mara. In ogni caso, resta ancora tutto da confermare. La corteggiatrice di cui stiamo parlando si chiama come la Fasone e le somiglia anche molto, ed è proprio per questo che si presume che le due donne non siano altro che la stessa persona.

Nonostante l’ex corteggiatrice di Monte sembri essere proprio Mara Fasone, non è ancora il caso di dare per certo tale notizia. Purtroppo, nelle immagine pubblicate da Il Vicolo delle News, il viso della ragazza in questione non si vede molto bene. Le fan del blog sono certe che sia lei e per questo non ci resta che attendere ancora un po’ e capire se sarà la diretta interessata a confermare tale gossip. Durante la sua presentazione, la donna non ha fatto menzione ad alcuna precedente partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, il trono di Mara Fasone: primissime anticipazioni

E mentre aspettiamo di capire come stanno realmente le cose, Mara ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori. La bella tronista di Uomini e Donne ha anche avuto modo di fare un’esterna insieme a Luigi, anche lui tronista. I due si piacciono fisicamente e per questo Mastroianni non ha voluto precludersi la possibilità di uscire insieme per capire se era il caso di lasciare il trono e vestire nuovamente i panni del corteggiatore.