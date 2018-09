Uomini e Donne anticipazioni: Luigi vuole lasciare il Trono per Mara

Anticipazioni Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ha abbandonato il Trono per la tronista Mara?

La nuova stagione di Uomini e Donne si preannuncia più scoppiettante del solito. Oggi sabato 8 settembre si è registrata la seconda puntata del Trono Classico e il nuovo tronista Luigi Mastroianni si è reso protagonista di un bel colpo di scena. L’ex corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella si è infatti dichiarato pronto a lasciare il Trono di Maria De Filippi. Il motivo? Il siciliano ha voluto approfondire la conoscenza con Mara Fasone, la nuova tronista. La ragazza, tra l’altro anche lei siciliana, già alla prima puntata aveva confessato di aver avuto in passato un debole per Luigi guardandolo in tv mesi fa. Come riporta News U&D, Luigi ha provato allo stesso tempo una certa attrazione per la Fasone e ha così chiesto di poterla conoscere meglio.

Luigi Mastroianni ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di fare un’esterna con Mara Fasone. Il tronista è stato dunque sul punto di tornare ad indossare i panni del corteggiatore ma durante l’uscita con la ragazza qualcosa è andato storto. Luigi ha fatto sapere a Maria De Filippi che non è convinto di Mara. Ha scoperto che la Fasone si è lasciata da qualche mese e non vuole rivivere quanto già accaduto con Sara. Per questo, alla fine, Luigi ha scelto di restare sul Trono. “Voglio pensare prima a me e scegliere”, ha detto Mastroianni.

Uomini e Donne: ancora litigi tra Luigi e Lorenzo Riccardi

Rimasto sul Trono di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ha poi continuato a litigare con il rivale Lorenzo Riccardi. A quanto pare le incomprensioni tra i due non sono state ancora superate: ad entrambi piacciono le stesse corteggiatrici. Inoltre Lorenzo ha trovato la mossa di Luigi nei confronti di Mara solo un gesto per attirare l’attenzione su di sé e nulla più. Nel frattempo Mara Fasone ha eliminato quattro ragazzi senza dare troppe spiegazioni: una scelta che ha destato più di qualche perplessità tra corteggiatori, opinionisti e pubblico presente in studio.