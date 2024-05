Dal Corso e Langella: altra proposta di matrimonio, ecco perché

Andrea Dal Corso aveva già fatto la proposta di matrimonio a Teresa Langella il 31 gennaio 2023. Ma l’ex corteggiatore ha deciso di farne un’altra per pubblicizzare una location da urlo a Marrakech.

In un reel pubblicato su Instagram è stato immortalato questo momento molto romantico, ma dove si capisce sin da subito che si tratta di una pubblicità. Nonostante lui le avesse già fatto la proposta e lei avesse già detto di sì, ha deciso di accettare un lavoro: richiedere a Teresa di sposarlo. Ma ha deciso di lasciare all’oscuro di tutto lei, in modo tale che la reazione fosse più spontanea. E così è stato.

Dopo essere entrati in questa struttura meravigliosa marocchina, lui l’ha bendata e condotta davanti un tavolo ben apparecchiato ed una piscina mozzafiato. Qui si è inginocchiato ed ha aperto il cofanetto con un altro anello. Quando la Langella ha aperto gli occhi non poteva crederci e si è commossa.

“Abbiamo lasciato Terry all’ oscuro di tutto (volutamente!) per farle vivere appieno l’emozione del momento!

Ci siamo emozionati entrambi come fosse la prima volta!“

Da qui poi la sponsorizzazione del locale: “adatta per fare le proposte di matrimonio“. Insomma in nome del denaro ormai gli influencers sono capaci di tutto, anche di fingere una dichiarazione di amore o un momento davvero importante per la coppia.

La precedente proposta di matrimonio

La prima idea di Dal Corso era stata molto bella: una romanticissima proposta di matrimonio sulle spiagge delle Seychelles. Quando la coppia è uscita da Uomini e Donne, nel 2019 nessuno pensava potesse durare. Soprattutto perché lui inizialmente sembrava che non contraccambiasse il sentimento, ma poi qualcosa è cambiato. Sin da subito tutti hanno pensato che lui volesse sfruttare l’hype del momento. Ma la coppia oggi, dopo 5 anni, è ancora unita.

A gennaio 2023 è arrivata la proposta. Lui l’ha portata su una spiaggia. Qui gli ha spiegato di aver trovato un cocco e una tartaruga gigante, simboli di maternità e longevità. Sarebbe stato proprio quello il momento in cui avrebbe capito che la Langella era la donna della sua vita.

Così con una scritta enorme sulla spiaggia ha chiesto di sposarla e lei commossa ha accettato. Finora la data delle nozze ancora non è stata rivelata, intanto lei si è cresimata. Ma nel frattempo la coppia accetta anche di registrare di nuovo quel momento, per guadagnare qualche soldo in più.