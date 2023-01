I due ex protagonisti del dating show si sono giurati eterni amore in una romantica location alle Seychelles

Andrea Dal Corso ha ufficialmente chiesto la mano della sua fidanzata storica, Teresa Langella! L’annuncio è arrivato pochissimi minuti fa su Instagram, tramite un romantico video pubblicato dalla coppia direttamente dalle splendide isole Seychelles, dove i due stanno passando insieme qualche giorno di vacanza.

Nella clip condivisa sul profilo Instagram di Teresa Langella si vedono i due promessi sposi salire a bordo di un elicottero pronto a partire per una spiaggia da sogno. Mentre erano sul mezzo, Dal Corso ha parlato alla fidanzata spiegando che su quell’isola avevano trovato un cocco e una tartaruga gigante, rispettivamente i simboli della maternità della longevità: ecco, dunque il significato di questa sorpresa così speciale (“Io ti vedo come la madre dei miei figli e vorrei vivere con te per sempre” ha spiegato commosso Dal Corso, di fronte ad una Teresa Langella quasi a sua volta in lacrime).

A questo punto la ripresa si è spostata, inquadrando così la spiaggia dove sarebbe avvenuta la proposta vera e propria. Per l’occasione, sulla sabbia Andrea Dal Corso ha fatto scrivere “Terry vuoi sposarmi?” facendo sciogliere definitivamente la sua amata Una volta scesi dall’elicottero, Andrea Dal Corso ha quindi preso coraggio e si è inginocchiato con l’anello in mano sul bagnasciuga, mentre le onde dell’oceano si infrangevano alle sue spalle.

Subito dopo questa vera e propria proposta di matrimonio da manuale, i due si sono seduti insieme a osservare le onde, consapevoli che di fronte a loro avrebbero avuto un romantico e splendido futuro da passare insieme, per tutta la vita.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: una storia iniziata in modo un po’ burrascoso

I fan più appassionati della trasmissione di Maria De Filippi si ricorderanno bene che la storia d’amore fra i due non era esattamente iniziata sotto i migliori auspici: i due, infatti, avevano vissuto insieme dei momenti decisamente difficili.

Quando era tronista, Teresa Langella scelse di iniziare a frequentare l’imprenditore veneto ma quando tutto sembrava “ok” Dal Corso decise di tirarsi indietro, perché ai tempi non si sentiva pronto per intraprendere una relazione seria. Lui e Teresa Langella, ad ogni modo, si sarebbero poi rivisti e riavvicinati mesi dopo che la trasmissione si era conclusa, dando così vita ad una relazione che dura ad oggi da oltre tre anni.