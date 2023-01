UeD, follia e delirio: dama fuori di sé, la mossa di Maria (Video)

Biagio Di Maro è stato il protagonista di questa particolare puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia ai presenti in studio che c’è un giallo da risolvere. Manda così in onda una clip della passata registrazione, dopo della quale il cavaliere campano ha parlato con una nuova dama, Clea. Ed ecco che la conduttrice spiega a tutti cos’è accaduto nei giorni precedenti. Una situazione abbastanza particolare, che ha visto protagonisti Biagio, Carla e Clea. Innanzitutto, Maria spiega che da parte della seconda c’è stata una richiesta ben precisa.

Dopo aver trascorso una bella serata con Biagio, Carla ha chiesto a quest’ultimo di non raccontare nulla di quanto accaduto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Inizialmente Di Maro ha pensato che non volesse parlarne per senso del pudore. Ma si scopre che Carla è ancora in contatto con il suo ex fidanzato per via di alcune questioni riguardanti la fine della loro storia. In particolare, quest’uomo vorrebbe riavere indietro le sue cose. De Filippi spiega:

“Dopo aver trascorso una bella serata che Biagio volevo rivelare al mondo intero e dopo questi messaggi, lui associa il non voler dire all’esistenza nella vita di lei di questa persona. A quel punto, prende il numero di Clea e le telefona e Carla lo viene a sapere”

Com’è avvenuto tra Paola e Alessandro, la redazione di UeD ha chiesto a Biagio e Carla se volessero oppure no stare nello stesso albergo. Entrambi, come prevedono le regole, devono essere d’accordo. Ed ecco che Maria entra nel dettaglio di questo ‘giallo’ che vede Carla sospettosa e pronta a mettere Biagio con le spalle al muro, dando vita a una situazione particolare

“Tutte le volte Biagio e Carla hanno chiesto lo stesso albergo. Ieri sera, però, Biagio non ha voluto lo stesso albergo. Carla ha saputo che Biagio ha accettato il numero di Clea. Quindi suppone che ha nella stanza d’albergo Clea. Carla di notte, esattamente alle 2 e mezza, va a bussare nella stanza di Biagio, nella certezza che avrebbe trovato Clea. No, non la trova. Non contenta, telefona anche a Clea. Questa cosa va avanti dalle 2 e mezza alle 5 di mattina. Tra Biagio e Clea non è successo niente. Clea viene interrogata da Carla”

Il primo a entrare in studio dopo il racconto è Biagio, il quale precisa che Carla gli avrebbe preso il cellulare e avrebbe chiamato Clea 12 volte. “Le ha lasciato un messaggio in segreteria, non belle parole”, afferma. Detto ciò, racconta che ha dovuto girare con la sua macchina per molto tempo per far calmare la dama, che pare nel frattempo stesse urlando.

Subito dopo Clea, entra anche Carla. Quest’ultima inizia a urlare, dando vita a una serie di sfoghi, durante i quali i toni si alzano davvero tanto. La dama non riesce proprio a trattenersi e più volte si avvicina a lui faccia a faccia furiosa. Quella che era apparsa come una donna pacata e tranquilla, oggi è una furia. Maria consiglia, a questo punto, a Clea di tornare a sedere al suo posto, per non rischiare di essere messa in mezzo in questa lite di delirio e urla.

Una scena di follia, con una Carla decisamente sopra le righe. Le anticipazioni parlavano di uno schiaffo preso da Biagio da parte della dama. Tale momento non è andato in onda. Probabilmente il programma ha deciso di tagliare questo particolare momento. “Ti dico, stai sentendo Clea e dici di no. No, non lascio stare Clea. Poi pure lei che mi dice ‘Stasera esco con Biagio'”, continua urlando Clara. A questo dà una risposta Clea visibilmente sconvolta da ciò che accade: “Non si chiama una persona alle 2 e mezza di notte. Non si fa. Parla con lui perché io non c’entro niente”.

In tutto questo Maria, oltre a far allontanare Clea dal centro studio per proteggerla, cerca di zittire Tina, la quale sembra voler istigare la dama. Carla dopo aver dato vita a questo show lascia lo studio. Alla fine la conduttrice decide di mettere fine così a questa scena, mostrandosi comunque comprensiva con Biagio:

“Sembra ci sia incompatibilità di carattere che dici Biagio? La reazione di lei è forte, ma dimostra che è rimasta male. Bisogna a volte… Ok? Dopo questa scenata, mi sembra che stiamo andando oltre in tutti i sensi. Proprio per questo, secondo me civilmente dovresti raggiungerla e trovare un equilibrio per poter parlare tra di voi. Non più in trasmissioni, perché mi sembra che abbiate dato abbastanza. Non me l’aspettavo. Hai anche la redazione vicino”

“Mi alzo in piedi perché ti stimo. Te lo dico davvero, per questa donna ho fatto”, afferma Biagio prima di uscire fuori e raggiungere Carla dietro le quinte.

UeD, Nicole la nuova tronista: Roberta Di Padua interessata ai corteggiatori

Nel corso della puntata viene presentata la nuova tronista Nicole. La sua bellezza ha colpito i presenti in studio. In particolare, i suoi occhi azzurri attirano l’attenzione di Gianni Sperti. “Ho preso i colori da mia mamma, che ha origini polacche”, afferma la nuova tronista. La nuova arrivata si ritrova così ad assistere a questa folle scena. Subito dopo, Maria invita i corteggiatori a scendere, così da farglieli conoscere con un appuntamento al buio. Roberta Di Padua appare subito colpita da questi ragazzi e, in particolare, da Andrea, che come fa notare Maria somiglia molto a Davide Donadei.

