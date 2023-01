UeD, Paola mente? Maria è una furia, ma la redazione ribalta tutto

A Maria De Filippi non sfugge nulla a Uomini e Donne, questo ormai si sa. A infastidire la padrona di casa è questa volta Alessandro Sp., il cui comportamento lascia un po’ a desiderare. La puntata inizia con Gemma Galgani al centro studio e si torna indietro nel tempo. La dama torinese con un abito caratterizzato da un evidente spacco sulle gambe è ormai risorta nel programma di Maria De Filippi. Questa volta la protagonista del Trono Over mette fine alla sua conoscenza con Agostino, generando critiche e accuse da parte di Tina Cipollari. Inoltre, fa sapere che al momento è concentrata su un’altra conoscenza, quella con Alessandro.

Quest’ultimo sta conoscendo anche con altre tre dame. Maria manda inizialmente in onda l’aperitivo che Gemma ha condiviso con Alessandro. Va precisato che la puntata di oggi rappresenta la prima parte della registrazione effettuata prima di Natale. La Galgani è apparsa entusiasta di conoscere questo nuovo e giovane cavaliere, nel corso della loro uscita. Ma secondo Tina non avrebbe speranze, in quanto al suo fianco ci sono donne più giovani di lei. Maria ha poi aggiunto: “Hanno parlato dell’eventualità di una relazione più intima, lui ha spiegato a lei le sue fantasie”.

A questo punto, Gianni si scaglia contro Gemma a UeD: “Non ti arrabbiare quando Tina dice che sei interessata solo a quello. Ti sei lanciata fisicamente”. Non solo, De Filippi aggiunge che ci sono dei dettagli delle loro conversazione che non può rivelare perché troppo spinti: “Per farvi capire a che livello di discorsi sono arrivati”.

Maria ci mette ancora del suo quando Gianni chiede i dettagli di questo piccanti discorsi: “Non c’è un di che si tratta, perché parliamo di questo? Insomma Gemma fa ginnastica, si tiene in forma. Oggettivamente ha un bel fisico”. Detto ciò, si passa avanti facendo entrare un regalo di Alessandro per Gemma: una collana con un corno portafortuna rosso, lo stesso che ha regalato a Paola.

L’atmosfera in studio si fa ancora più focosa quando Alessandro racconta di essersi scambiato un bacio a stampo con Paola, durante la loro uscita. Si percepisce, però, che tra loro potrebbe esserci stato qualcosa in più. Gianni Sperti vuole sapere e chiede esplicitamente se hanno trascorso la notte insieme. Lui continua a girarci intorno, lasciandosi andare a un’affermazione che porta Paola a lasciare lo studio in lacrime improvvisamente.

Nessuno capisce perché la dama stia reagendo così, fatta eccezione per Maria.

“Lui ha detto una frase fuori luogo, fossi stato io in Paola ci sarei rimasta male. Hai detto: ‘Non sono andato oltre con Paola, perché il giorno dopo avrei visto Pamela’. Dalla reazione di lei non sembra che il comportamento sia in linea. Lo sapete voi due cosa è successo tra voi ieri sera… Non dai importanza a quello che è successo la sera prima e glielo dici in faccia”

Tina fa notare che, in effetti, la reazione di Paola porta a pensare che ci sia stato altro tra loro. Gianni è convinto, dunque, che il cavaliere stia mentendo, non si sa per quale motivo. Alessandro invece confessa di non aver compreso la reazione della dama, che intanto torna in studio con gli occhi lucidi. Sembra che De Filippi sappia già che c’è stato qualcosa in più di un bacio a stampo.

Paola è stata sincera con la redazione, a cui ha appunto rivelato cosa è davvero accaduto. Non si comprende perché Alessandro invece ha preferito mentire. “Mentre eri fuori si è chiarito che c’è stato qualcosa in più di un bacio a stampo”, le fa sapere Maria. La dama è sempre più amareggiata e continua a non riuscire a dichiarare apertamente cos’è successo, mentre Gianni e Tina la spronano a farlo.

A questo punto, Maria scoppia: “Ma lo sta dicendo! Non lo sta proteggendo, è rimasta male”. Paola se ne va dallo studio, ancora piangendo, generando la furia di Tina:

“Guardalo con quella faccia di m***a. Quella esce piangendo e lui sta a qua ride. Io gli uomini come te li distruggerei. E voi ancora che state lì sedute? Maria se ne deve andare dallo studio!”

Tina e Gianni si scagliano contro le tre dame rimaste sedute al centro studio nonostante il trattamento che Alessandro ha riservato a Paola. “Dov’è la solidarietà femminile?!”, urla Gianni. Scoppia il caos in studio e l’unica che si alza per tornare al suo posto è Pamela. Dopo la sfuriata dei due opinionisti, torna a sedere anche l’altra dama. L’unica a restare al centro studio è Gemma, fortemente criticata da telespettatori e da Gianni e Tina.

UeD, Paola e Alessandro: Maria chiede l’intervento della redazione

La questione non si chiude qui. Alessandro diventa sospettoso.

“Dobbiamo essere onesti fino alla fine. Io sono un signore e non vado oltre. Tina non c’eri tu. Non sai le cose come sono andate. Tu hai un’idea, ma non sai. Adesso sto facendo il mio puzzle. Gli alberghi lontani, gli alberghi vicini, le stanze vicine, l’albergatore che chiede ‘nella stessa stanza?’. All’albergatore è stato detto di metterci nella stessa stanza”

Paola, però, non ci sta e fa sapere che è stata contattata dalla redazione, che per una questione di logistica le ha chiesto se sarebbe stato per lei un problema alloggiare nello stesso albergo di Alessandro. Il motivo? A volte per il programma trovare due alberghi vicini è complicato e, dunque, chiede ai diretti interessati se è un problema dormire nella stessa struttura.

Questo il racconto di Paola: “La redazione mi ha chiamata e mi ha detto: ‘Visto che dovete andare a cena fuori, Roma è grande e c’è traffico, se mai non ci dovesse essere un albergo vicino a voi sta bene stare nello stesso albergo?’ Io ho detto sì”. A questo punto, Alessandro replica: “Ho chiamato la redazione e mi ha detto ‘non è vero, non abbiamo detto nulla a Paola’”.

Maria De Filippi legge un messaggio che Alessandro ha inviato a Greta, una ragazza della redazione: “Hai scritto: ‘Se per voi è complicato tornare due alberghi vicini. Potresti anche prenotare due stanze diverse nello stesso hotel'”. La questione si fa sempre più intricata e così la conduttrice chiede a Laura Frenna, ex corteggiatrice che oggi lavora nella redazione di UeD, di spiegare cos’è successo.

“Noi ogni volta che facciamo una telefonata, spieghiamo che ci possono essere hotel vicini ma che può anche capitare che non li troviamo vicini. Diciamo anche, se per voi è una problematica spendere dei soldi, c’è la possibilità di alloggiare nello stesso hotel. Lo stesso hotel, però, deve essere chiesto da entrambi. Quando tu (Paola) mi chiami, mi dici che va bene lo stesso hotel. Dopo arriva anche il messaggio di lui a Greta”

Da questo, dunque, si intuisce che la chiamata è arrivata prima da Paola, cosa che smentisce il suo racconto. Ma per la De Filippi non è questo il dilemma da risolvere.

Uomini e Donne: Paola confessa cos’è accaduto con Alessandro

Ed ecco che durante l’ennesimo scontro, la dama finalmente dichiara: “Abbiamo fatto l’amore con la A maiuscola, eri tu che non volevi dire che eravamo andati oltre, perché dovevi uscire con altre persone”.

Al contrario, Alessandro dichiara di aver mantenuto il segreto per il volere di lei, che pare non volesse svelare subito di essere andata oltre. Il pubblico è diviso. Da una parte c’è chi critica, in ogni caso, il modo di fare del cavaliere, che ha comunque sminuito la serata trascorsa con Paola. Dall’altra c’è chi, però, non si è mai fidato della dama e non lo fa neanche questa volta.

“Così mi aveva detto di dire, poi viene qui e dice tutt’altro”, si difende Alessandro. Ma ad avere il coltello dalla parte del manico è Paola, la quale ha subito raccontato alla redazione della notte trascorsa con lui: “Ma se io non lo volevo dire lo dicevo alla redazione?”. I telespettatori credono, però, che la dama non sia del tutto la ‘vittima’.

