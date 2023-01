UeD anticipazioni: chi è la nuova tronista. Volano schiaffi in studio!

Nella nuova registrazione ancora tensioni, ancora per Federico Nicotera; arriva Nicole e un cavaliere si becca una sberla in studio

È arrivata una nuova tronista a Uomini e Donne. Si chiama Nicole ed è stata presentata nel corso della nuova registrazione del 20 gennaio 2023. Com’è possibile capire attraverso il suo video di presentazione, si tratta di una ragazza di 29 anni sorridente e piena di vita. Le piacciono gli sport pericolosi, ama guidare e viene da Roma, da lei definita la città più bella del mondo. La ‘maschiaccia’ di casa, così veniva chiamata dalla sua famiglia. Non cerca caratteristiche particolari in un uomo.

Ciò che è certo è che la nuova tronista Nicole non vuole al suo fianco persone bugiarde, presuntuose e maleducate. La nuova tronista è un Account Manager di un’azienda informatica e Social Marketing di un ristorante di Roma. Non ha un prototipo di uomo, ma cerca comunque una persona che sia educata e sul quale può fare affidamento. Nicole si definisce “un’eterna romantica”, che sogna “un amore da favola” come quello dei suoi genitori.

Nicole è la nuova tronista di #UominieDonne! Volete conoscerla meglio? Cliccate QUI ???? https://t.co/XvdYKs6Hw7 — Witty TV (@WittyTV) January 20, 2023

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, non c’è stata nessuna scelta per i tronisti di UeD in corsa. Federico Nicotera al centro studio si è seduto con Alice Barisciani, che nella passata registrazione era andata via piangendo. Ha portato in esterna solo Carola Carpinelli, la quale si è presentata “fuori lavoro all’aeroporto” alle 5 del mattino e con cui è scattato il bacio. Alice non ha trattenuto le lacrime facendo notare che insieme a lei non ha mai parlato di sentimenti, invece con Carola sì.

Le anticipazioni di UeD fanno sapere che oggi la Barisciani ha ammesso di non sentirsi capita. Vedendola in lacrime, Federico è apparso con gli occhi lucidi, tanto che ha deciso di ballare con lei. Questo è un dettaglio che non va trascurato se si pensa che a breve Nicotera dovrà fare la sua scelta. Va, però, aggiunto che Federico ha risposto a tono a un’affermazione di Alice nel momento in cui si è parlato di social network, forse riferendosi al caso che la riguarda su una foto presa da Pinterest.

Non solo, pare che Federico abbia anche aggiunto di aver ricevuto delle “segnalazioni che testimoniano la poca pacatezza di lei nelle relazioni”.

Di Lavinia Mauro non si è parlato e non ha fatto neppure il suo ingresso in studio. Stesso discorso vale per i suoi due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. La tronista nella passata registrazione ha palesato l’idea di lasciare anche lei il trono. Non sarebbe la prima di questa edizione, ma l’assenza sua potrebbe essere legata a un’imminente scelta!

Anticipazioni UeD: uno schiaffo per Biagio di Maro e un altro momento epico

A regalare i grandi colpi di scena ci hanno pensato, anche questa volta, il Trono Over. Biagio Di Maro ha discusso con Carla e “ha preso anche una sberla da lei”. Ciò è accaduto dopo una conoscenza in cui si sono visti sette volte. Pare, però, che lo schiaffo preso dal cavaliere napoletano in questa nuova registrazione non verrà mandato in onda.

Non si sa come sta procedendo la conoscenza tra Luca e Antonella Perini, l’ex tronista oggi dama del Trono Over. I due avevano avviato una frequentazione che sembrava proseguire bene, ma con qualche intoppo. Lei pare non fosse neppure presente in studio.

Ancora tira e molla tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Sembra che chiudere la conoscenza sia la soluzione migliore, in quanto le discussioni non sono mancate anche oggi. Tina Cipollari ha ballato con Claudio, il ricco Conte che si è presentato nella puntata andata in onda questo pomeriggio “proponendosi lei stessa”. Le anticipazioni parlano di un “momento epico”. Intanto, Alessandro ha chiuso definitivamente Gemma Galgani.