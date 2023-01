UeD, Corvino beccato con un’altra. Alice nel caos, c’entra Carola

Come reagiranno i due tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro? Scoppiano bufere intorno a due corteggiatori in attesa delle scelte

AGGIORNAMENTO: Deianira Marzano ha chiarito la questione riguardante Alessio Corvino, smentendo qualsiasi gossip compromettente. “Questo è il video integrale di Alessio Corvino, corteggiatore di Lavinia, con una sua amica, da cui hanno estrapolato delle immagini. Tra l’altro io la conosco la ragazza ed è anche fidanzata. C’era anche il gruppo con il suo fidanzato! Si sono salutati e stavano semplicemente raggiungendo gli altri. Quindi nessuna cosa strana da vederci altro”.

Problemi per Lavinia Mauro e Federico Nicotera nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Le scelte si avvicinano per entrambi i tronisti, che si ritrovano a chiudere i loro rispettivi percorsi nel 2023. La prossima registrazione verrà effettuata venerdì 6 gennaio e potrebbe esserci la scelta di uno dei due o di entrambi. Nel frattempo, due corteggiatori finiscono nella bufera sui social network ovvero Alessio Corvino e Alice Barisciani. Cosa hanno combinato due dei protagonisti del Trono Classico?

Partendo da Corvino, MondoTv24 ha condiviso in queste ore alcune foto che lo ritraggono insieme a un’altra donna. Una bionda ragazza misteriosa, di cui non si conosce l’identità attualmente. Tali scatti mostrano una certa complicità tra Alessio e questa donna. Infatti, è possibile vederli mentre si scambiano un saluto con tanto di bacio sulla guancia. I due camminano insieme e conversano molto vicini. Cosa penserà Lavinia Mauro quando vedrà queste foto? Va comunque fatta una precisione molto importante.

Questi scatti potrebbero rappresentare un bel fraintendimento. Non è detto, infatti, che Alessio Corvino di UeD abbia con questa donna un rapporto sentimentale. La ragazza potrebbe essere una sua cara amica o una sua parente. In quanto non si conosce al momento la sua identità è bene fare questa precisazione.

Non finiscono qui i gossip riguardanti il Trono Classico del noto programma di Maria De Filippi. Nelle scorse ore la corteggiatrice di Federico Nicotera, Alice Barisciani è stata duramente criticata dai telespettatori per via di una foto ‘rubata’ che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Scendendo nel dettaglio, la rivale di Carlotta Carpanelli ha pubblicato nelle sue Stories una foto che ritrae una ragazza di spalle mentre si diverte in discoteca.

Il Vicolo delle News ha fatto notare che, in realtà, non è Alice la ragazza ritratta nella foto in questione.

“Alice posta questa foto nelle sue storie per far credere di essere andata in discoteca a divertirsi, come la sua ‘nemica’ Carola, sperando di far ingelosire il tronista Federico Nicotera. Le talpine scoprono però che non è lei, ma una foto ‘rubata’ da Pinterest. Che ne pensate di questa mossa strategica della corteggiatrice?”

A questo punto, sui social è scoppiato il caos. Più volte Federico Nicotera si è scagliato contro Carola per via delle foto che pubblica su Instagram. In particolare, il tronista ha avanzato il sospetto che da parte della sua corteggiatrice ci sia solo la volontà di ottenere successo sui social. Carola, difesa anche da Maria De Filippi, ha spiegato che in realtà non pubblica costantemente contenuti su Instagram, anzi lo fa raramente.

Non solo, ha più volte ribadito che il suo obiettivo non è assolutamente diventare un’influencer. Probabilmente se Federico non avesse accusato più volte Carola, ora di certo non sarebbe caduta l’attenzione del pubblico su una semplice foto di Pinterest. Ed ecco che ora tutti i suoi fan corrono in sua difesa e fanno notare che, invece, Alice starebbe cercando di ottenere notorietà sui social. C’è anche chi sta tentando di difendere la Barisciani, facendo presente che non c’è nulla di male a condividere una foto presa da Pinterest.

“Il problema non è tanto prendere foto da Pinterest ma farle passare per proprie. è evidente che in quella foto a prima vista si possa pensare che è lei. Ma non lo è e questo è leggermente imbarazzante”, si legge tra i tanti commenti sui social. E questo non è l’unico.

