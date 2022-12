UeD, Carola insospettisce e il web esplode: come Maria si schiera

Nel corso della puntata del 15 dicembre 2022, si crea il caos sui social per via degli attacchi lanciati verso la corteggiatrice

Federico Nicotera e Carola Carpanelli a Uomini e Donne sono probabilmente i personaggi del Trono Classico che dopo tanto tempo sono riusciti a risollevare l’attenzione sui troni. Sono tantissimi i telespettatori che sperano che il tronista scelga la bionda corteggiatrice una volta concluso il suo percorso. Carola ha una schiera di fan davvero molto grande che fa il tifo per lei. Ma in studio ogni volta avviene sempre qualche litigio che li vede protagonisti. In particolare, lui appare sempre dubbioso quando si tratta della Carpanelli.

Maria De Filippi manda in onda la loro nuova esterna, durante la quale è scattato il loro secondo bacio. Qualche giorno dopo questa uscita nella città di Roma, Federico inizia a provare un certo malessere nel vedere una foto condivisa su Instagram da Carola. La conduttrice decide di mostrare a tutti lo scatto che ha infastidito il tronista. Si tratta di una foto che la corteggiatrice ha fatto di fronte allo specchio, dove mostra il suo outfit ai follower. Ed ecco che parte così il litigio tra Federico e Carola a UeD.

“Qualche giorno dopo mi mandano delle cose che mi rodono parecchio e mi fanno scemare le cose. Che ti metti a fare la fashion blogger non lo capisco”, spiega il tronista seccato. Dall’altra parte, Carola precisa che non si trattava di una sponsorizzazione e conferma di non essere stata pagata da nessun brand per fare quella foto. “Ma non posso farmi una foto? Dici delle cose assurde! Cosa ha fatto?”, reagisce la Carpanelli in studio.

“Nel momento in cui tu fai la fashion blogger mi dà fastidio. Vedi ti sollecito un problema e tu non capisci”, afferma convinto Federico. Il tronista sembra mettere in dubbio l’interesse che prova Carola nei suoi confronti. “Io metto quello che mi pare, poco ma sicuro”, assicura la corteggiatrice. Probabilmente Nicotera crede che da parte della Carpanelli ci sia più interesse verso i follower.

Mentre il pubblico a casa sostiene apertamente Carola, Gianni Sperti e Tina Cipollari non proprio. Quest’ultima afferma: “Una foto del genere è normale che desta dei sospetti”. Dopo di che, Gianni espone il suo pensiero.

“Il punto è questo, tu hai iniziato in un modo. Sembravi molto chiusa e fredda. Ti sei sbloccata con il primo bacio, c’è stato un cambiamento davvero radicale. Quella foto non corrisponde alla Carona che c’è qua”

Tina fa notare che Carola sapeva che avrebbe potuto dare fastidio a Federico e, dunque, avrebbe potuto evitare. La corteggiatrice continua a difendersi, facendo presente di non avere un profilo Instagram molto attivo, anzi pubblica foto e video solo nel weekend. “Avrei un altro tipo di profilo, non punto a diventare una fashion blogger, punto ad altro”, spiega Carola.

I telespettatori si schierano dalla parte della Carpanelli, che appare sempre più delusa. Infatti, la ragazza crede che questa sia solo una scusa da parte del tronista per andarle contro. Addirittura, a un certo punto, Federico Nicotera ipotizza che Carola abbia deciso di fare la loro ultima esterna nel centro di Roma per farsi notare da tutti, consapevole che ci sarebbe stata molta gente.

A prova di questo c’è il fatto che il video e le foto che li ritraggono, ancora prima delle anticipazioni di questa registrazione, alla Fontana di Trevi hanno fatto il giro del web. Maria spiega così a Carola cosa vuole dire Federico: “Che tu l’hai baciato lì così vi vedevano tutti”. De Filippi, però, anche questa volta sembra volersi schierare dalla parte della corteggiatrice.

Sin dall’inizio la padrona di casa è apparsa comprensiva nei confronti della Carpanelli e continua a esserlo. “Però questa cosa è offensiva. Quando arriva a dire che lei lo bacia perché tutti la possano vedere non è un complimento”, fa notare ‘Queen Mary’. Su Twitter i telespettatori, anche quelli che non sono fan di Carola, si ribellano alle parole usate in studio nei suoi confronti.

A un certo punto, Gianni fa un passo indietro e prende le difese di Carola, facendo notare che chi ha un profilo social tende a pubblicare ciò che fa.

Ma che messaggio stanno lanciando? Una ragazza di 20 anni non può farsi un selfie allo specchio?

BUONGIORNO MEDIOEVO #UominieDonne pic.twitter.com/IjYXfLCTAW — Biscottoacido (@Anonimamente97) December 15, 2022

Che poi il cambio di Carola non è successo dall’oggi al domani, ci sono state cose in mezzo e il rapporto e cambiato. Ora io non dico che lei sia vera e onesta e davvero interessata, però tutto questo

circo da una foto mi pare assurdo #uominiedonne — Xenia (@Xenia_syssi) December 15, 2022

COME FANNO AD ACCUSARE E ACCANIRSI CONTRO CAROLA, CHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI DI TRONO CLASSICO SARÀ UNA DELLE POCHE AD ESSERE VERA E NATURALE #uominiedonne — Mariss (@Mari_Gallu) December 15, 2022

Io talmente tanto confusa da questa situazione che l'unica cosa che vorrei fare è andare in studio per difendere carola da tutt e dire a federico che l'hanno capito pure i piedi delle sedie che sta infossato per lei e quindi di smetterla di fare lo stronzo #uominiedonne — Shisa☃️???? (@lovstinshawn) December 15, 2022

Lui le scrive "Fidati di me" sapendo quanto Carola faccia fatica, lei si lascia andare e poi si mette in dubbio questo suo "improvviso" cambiamento

SIETE IL CIRCO#uominiedonne — Mela ❄️ (@melasilamenta) December 15, 2022

UeD, Giuseppe conferma i sospetti di Daniela: Biagio sotto accusa

Al centro studio oggi siedono Giuseppe, Silvia e Daniela del Trono Over. Scatta subito il litigio per Biagio. Quest’ultimo si confronta con Silvia, dopo che la loro conoscenza si è conclusa nel peggiore dei modi. Il cavaliere racconta che la dama, a seguito dello scontro che ha messo fine alla frequentazione, gli ha scritto più volte via messaggio. A questo punto, Biagio fa delle insinuazioni. In particolare, spiega di aver ricevuto da parte di Silvia non solo messaggi belli, in cui si dice dispiaciuta per la situazione, ma anche altro.

Maria De Filippi vuole vederci chiaro, in quanto non si comprende cosa voglia insinuare Biagio. “Mi ha detto delle cose che mi hanno fatto male. Mi gira le anticipazioni, ma cosa mi interessano le anticipazioni? Io ho un cuore, non ti ho mai offeso”, spiega Di Maro. Silvia è stanca di questi attacchi da parte del cavaliere, dopo essere stata lei a scrivergli sebbene si sentisse nella ragione, per il bene che prova per lui.

Pertanto, la dama ammette che non vuole più parlare con Biagio. “Ma non avere paura di lui, lo sistemo io”, attacca subito Tina. La questione si conclude così e Maria passa avanti, chiedendo a Giuseppe, Daniela e Silvia di raccontare come stanno proseguendo il percorso. La seconda lamenta subito che ci sono dei problemi e il cavaliere conferma.

Da parte di Giuseppe c’è un vero e proprio disagio. Inizialmente non voleva accettare il numero di Silvia, poiché si trova in difficoltà a portare avanti due conoscenze contemporaneamente. La redazione gli ha fatto sapere che vivono nella stessa città e così alla fine Giuseppe ha deciso di intraprendere comunque questa strada, convinto che sia più semplice conoscere una donna che vive vicino a lui.

Daniela, però, crede che da parte del cavaliere non ci sia un’interesse reale nei suoi confronti. “Ci sono delle situazione dove lei si aspettava dei baci, che non sono arrivati”, spiega a un certo punto Maria. In effetti, è proprio questo il problema. Tina Cipollari si scaglia contro il cavaliere, sicura che la sua sia solo una scusa. Al contrario, Gianni Sperti crede che Giuseppe sia sincero e che voglia portare rispetto a entrambe le dame.

Alla fine, su domanda esplicita della De Filippi, il cavaliere ammette finalmente di avere una preferenza, Silvia. E Daniela ci aveva visto lungo, come lei stessa fa notare. Finisce così la loro conoscenza, mentre quella tra Giuseppe e Silvia va avanti. Intanto, nel corso di questo piccolo momento dedicato al Trono Over, Tina svela il suo pensiero su chi non fa dei passi in avanti nascondendosi dietro la parola ‘rispetto’.

“Questa cosa del rispetto… quando una donna ti piace, ma quale rispetto? Ma che cavolate dire? Ancora con sta cosa del rispetto andate avanti? Il rispetto non è quando una donna vuole essere baciata. Un conto è se lei non è d’accordo, quella è mancanza di rispetto. Se quella aspetta il bacio e non arriva, non è rispetto, è menefreghismo. Avete rotto le palle. Si nascondono dietro queste frasi fatte”

Biagio balla con Daniela dopo quanto accaduto e Maria nota subito questo avvicinamento tra loro. In passato hanno condiviso una conoscenza travagliata e oggi sono in buoni rapporti. Ma Di Maro ha qualcosa da dire e interviene Armando Incarnato. Tra loro nasce un piccolo battibecco. Subito dopo, è proprio il cavaliere napoletano a sedere al centro studio per accogliere tre dame giunte nel programma per conoscerlo. Armando decide di iniziare due nuove conoscenze, con Angela e Andrè.