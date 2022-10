Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri c’è stato un ritorno non emerso nelle prime anticipazioni. Oggi però sono arrivati nuovi dettagli che svelano il ritorno di una storica ex tronista nel Trono Over. A farsi da portavoce di questo succoso ritorno è stato il sito Isa e Chia, che ha raccolto la testimonianza di una ragazza presente alla registrazione. La notizia ha subito fatto il giro dei social, anche perché l’ex tronista in questione ha già attirato l’attenzione di due protagonisti sempre al centro delle dinamiche, ovvero Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Riccardo è onnipresente anche nelle dinamiche di Ida Platano, ma entrambi stanno portando avanti comunque una propria strada e le proprie conoscenze. Così il bel pugliese sarebbe pronto a conoscere anche questo ex volto che ha rimesso piede nello studio, ma nel Trono Over. Di chi si tratta? Il nome è quello di Antonella Perini: è stata tronista tra il 2006 e il 2007. Era seduta sul trono accanto a Susan Elmi e alla fine del percorso la sua scelta era ricaduta su Marco Meloni, che però le risposte “no”.

Antonella Perini è tornata tra gli Over di Uomini e Donne e non è passata affatto inosservata. Durante la registrazione di ieri, Riccardo era seduto al centro dello studio con Gloria Nicoletti, ma Maria ha mostrato un video in cui si disperava ancora per Ida. Si lamentava di non essere capito da nessuna donna ed era quasi pronto a lasciare il programma. A un certo punto però mentre parlava di un’ex Dama ha incrociato lo sguardo di Antonella ed è sembrato riprendersi. Maria gli ha chiesto cosa volesse fare e lui ha risposto di voler ballare con Antonella, che ha accettato ma non senza tentennare un po’. “Ah, l’hai notata eh?”, avrebbe commentato una divertita De Filippi.

Pare però che Antonella abbia già iniziato una conoscenza con Armando, che si è avvicinato a lei nel ballo con Riccardo per dirle qualcosa. A fine puntata poi Armando e Antonella hanno ballato insieme. Ma cosa fa oggi l’ex tronista? Antonella Perini è tornata a Uomini e Donne per cercare l’amore e rimettersi in gioco. Su Instagram si presenta come digital creator e attrice, oltre che amante della natura, della musica e dei viaggi.