Nuova registrazione di Uomini e Donne e scoppiettanti anticipazioni. Il Trono Over del dating show di Maria De Filippi continua a regalare colpi di scena. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno fatto sapere in studio che la loro frequentazione sta procedendo. Si è accesa, però, una fortissima discussione per la parrucchiera bresciana.

Ida e Roberta Di Padua hanno dato vita a un litigio molto acceso. Il motivo? Sembra che la dama di Cassino si sia intromessa durante il confronto tra la Platano e Vicinanza. Dopo di che, Maria De Filippi ha mostrato a tutti in studio un momento di Roberta e Riccardo Guarnieri dietro le quinte. Nel filmato è stato possibile vedere i due sparlare di Ida e Alessandro. Va precisato che il cavaliere tarantino ha fatto ritorno in studio nelle ultime registrazioni e ha raccontato di essere uscito con Roberta.

Le anticipazioni di UeD segnalano che tra loro comunque non c’è stato un ritorno di fiamma, ma solo un bacio. Oggi pomeriggio, durante la nuova registrazione, Guarnieri è arrivato in studio raccontando di aver risentito Gloria. “Succede il ‘devasto'”, si legge. In studio pare sia dunque scoppiato il caos e non è mancato l’intervento di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano ha accusato Alessandro di non avere reazioni. “Riccardo e Ida litigano pesantemente”, continuano le anticipazioni. A questo punto, Vicinanza ha cercato di prendere in mano la situazione rivelando di essere curioso di vedere come la Platano si comporterà da ora in poi con Guarnieri.

Ma Ida ha perso completamente le staffe quando ha saputo che Riccardo e Gloria hanno ripreso la loro conoscenza. Infatti, pare che la parrucchiera di origini siciliani volesse addirittura abbandonare la studio. Non ha trattenuto le lacrime e ha accusato Guarnieri di essere una persona a cui piace far soffrire gli altri.

In tutto questo, Roberta Di Padua non riesce a capire come faccia Alessandro a non capire che tra Ida e Riccardo c’è ancora amore. E di questa idea pare sia anche Gloria. La dama di Cassino, inoltre, crede che Vicinanza sia in trasmissione solo per ottenere visibilità e si è detta certa del fatto che sceglierebbe lei se si trovasse di fronte a una scelta.

Intanto, Pinuccia è uscita con Agostino. I due, però, hanno deciso di restare solo amici. Alessandro Rausa ha spiegato, invece, di voler chiudere la conoscenza con Michela, in quanto lei “si sente troppo principessa”.

Gemma Galgani stava conoscendo un nuovo cavaliere, che lei stessa ha eliminato. La sua decisione causa nuovi scontri in studio. In particolare, Tina Cipollari e Gianni Sperti discutono animatamente con la dama torinese.

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico Nicotera e Carola news

Tra Federico e Carola del Trono Classico c’è stato un chiarimento in camerino. Il tronista è apparso abbastanza duro e distaccato in studio con la corteggiatrice, tanto che quest’ultima è scoppiata in lacrime. La ragazza pare volesse abbandonare il programma, ma sarebbe stata fermata da Federico, che alla fine l’ha convinta a restare. Sebbene tra loro ci siano state varie discussioni, alla fine hanno ballato “stretti”.