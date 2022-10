Uomini e Donne anticipazioni: drammi in studio, Maria risoluta

Un’altra scoppiettante registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni segnalano nuovi drammi. In realtà, sono sempre gli stessi i protagonisti: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Con loro al centro della scena sono ormai finiti Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Nulla di concreto, per il momento, ma solo tante incomprensioni e liti. A riportare ordine in studio ci ha pensato, ancora una volta, Maria De Filippi. Secondo quanto si legge sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, Ida e Alessandro si sono posizionati al centro studio per svelare le novità.

Maria ha mandato in onda quanto accaduto nel post registrazione di venerdì, caratterizzata dagli accesi scontri tra i protagonisti del Trono Over. Nel filmato è stato possibile assistere alla discussione che c’è stata tra Alessandro e Ida. I due hanno litigato per Roberta. Non sono neppure andati a cena insieme, in quanto la Platano era troppo arrabbiata. In particolare, si dice quasi certa del fatto che tra Vicinanza e Di Padua si scambino degli sguardi in studio. A questo punto, pare sia intervenuta la De Filippi, che ha consigliato a Roberta e Alessandro di chiarirsi, facendo loro notare che fino a qualche settimana fa uscivano ancora insieme.

Secondo le ultime anticipazioni di UeD, Roberta e Alessandro hanno ballato insieme ascoltando il consiglio di Maria. Durante il ballo, Ida ha lasciato lo studio e subito dopo Vicinanza l’ha raggiunta. Quando sono rientrati, ancora una volta, la padrona di casa ha cercato di far ragionare entrambi. Ma ecco che è intervenuto anche Riccardo Guarnieri, il quale in seguito esce dallo studio vedendo Ida ballare con Alessandro.

Il cavaliere tarantino pare, dietro le quinte, abbia dichiarato di voler lasciare il programma. Pertanto, la conduttrice l’ha convinto a rientrare in studio e ha espresso la sua opinione. Maria crede che Riccardo sia ancora innamorato di Ida! Guarnieri, però, non avrebbe confermato, dichiarandosi semplicemente triste perché non ha un rapporto civile con Ida.

La parrucchiera bresciana non trova un senso nelle sue parole. Ed ecco che, dopo un discorso di Maria, Riccardo ha ammesso di essere ancora preso da Ida! Gianni Sperti e Tina Cipollari li hanno spronati a ballare insieme, ma senza ottenere il risultato sperato.

Anticipazioni UeD: novità per Gemma, Campoli lascia il programma

Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere, Franco. Le anticipazioni rivelano che l’uomo è molto più giovane di lei. Sembra, però, che la dama torinese non sia poi così interessata. Tina Cipollari ha avuto una forte discussione con un cavaliere, Alessandro, ma non si tratta né di Rausa né di Vicinanza.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Lavinia Mauro è uscita in esterna con Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti. In studio il ragazzo ha annunciato di volersi eliminare, in quanto il carattere della tronista non l’ha colpito in modo positivo. In studio molti presenti si sono detti sicuri del fatto che la sua fosse solo una scusa.

Alessio ha poi ammesso, rispondendo alla domanda di un altro corteggiatore, che avrebbe accettato un eventuale invito di Federica Aversano. Ma evidentemente non è arrivato, in quanto Campoli ha lasciato il programma. Federico Nicotera è uscito con Alice e tra loro è scattato un altro bacio. Ha scelto di fare un’esterna anche con Carola. Tra loro, invece, non sono mancate le solite discussioni.