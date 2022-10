Uomini e Donne, anticipazioni: due protagonisti al centro del caos

Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di una registrazione turbolenta, soprattutto per i protagonisti del Trono Over. Al centro dell’attenzione sono finiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i quali hanno ripreso la loro frequentazione. Facendo un breve passo indietro, la loro la conoscenza non si era conclusa serenamente durante la scorsa edizione. La parrucchiera bresciana non sentiva di ricevere le certezze di cui ha bisogno da parte del giovane cavaliere, tanto che alla fine entrambi avevano deciso di interrompere il rapporto. Ma ecco che di recente Alessandro è tornato alla carica con Ida, proponendole di uscire e mostrandosi ancora fortemente interessato a lei.

La Platano ha accettato l’invito, per poi in studio raccontare che per lei è stata un’uscita non poi così rilevante. Proprio in questo periodo ha fatto il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi Roberta Di Padua. Vicinanza ha velocemente accantonato l’idea di avviare una nuova conoscenza con Ida, che intanto è stata al centro della scena con Riccardo Guarnieri e ha iniziato a conoscere Claudio, un nuovo cavaliere. Sembra proprio che la conoscenza tra Alessandro e Roberta sia già giunta al termine.

Secondo le anticipazioni di UeD, le strade di Ida e Alessandro si sono di nuovo incrociate. Questo è accaduto dopo la decisione della Platano di chiudere definitivamente con Riccardo. Anche se non tutti credono che la dama sia pronta a chiudere quel capitolo, Ida è apparsa sicura nel dire di non voler più avere alcun tipo di rapporto con Guarnieri.

Nel corso della registrazione di ieri, venerdì 14 ottobre 2022, gran parte del tempo è stato riservato al Trono Over e, in particolare, a Ida e Alessandro. “Ci sono state discussioni a non finire”, si legge sulle Stories di Lorenzo Pugnaloni sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. Pare che la Platano abbia lamentato le stesse problematiche che ha sempre riscontrato nella sua relazione con Riccardo.

Roberta Di Padua è intervenuta, rendendosi anche le protagonista di accese discussioni. Sembra che la dama non creda alle parole d’amore che Alessandro riserva a Ida. Sono attesi, dunque, grandi colpi di scena. Gli animi nelle puntate del dating show del pomeriggio di Canale 5 si accendono sempre di più!

Anticipazioni UeD, Federica Aversano riporta Federico in studio

Federica Aversano nei giorni scorsi ha fatto due esterne. Una con Federico, il corteggiatore che ha deciso di auto eliminarsi. La tronista gli ha prontamente dimostrato di essere davvero interessata a lui andando a riprenderlo. Ha, infatti, ammesso che le piace molto. Federica ha scelto di uscire anche con Stefano, un nuovo corteggiatore. Secondo le anticipazioni, Gabriele ha deciso di lasciare la trasmissione, auto-eliminandosi.

Due esterne anche per Lavinia Mauro. La nuova tronista è uscita con Alessio, probabilmente Alessio Campoli. Quest’ultimo, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti, ha fatto inaspettatamente ritorno nel programma di Maria la scorsa settimana. Pare che tra lui e Lavinia siano nate alcune discussioni.