UeD, Tina: “Ida ha una tattica”. Maria sentenzia e il web si ribella

Nella puntata di giovedì 14 ottobre 2022, la Cipollari mette in dubbio le parole della dama e la padrona di casa interviene per dire la sua

Ancora una volta c’è Ida Platano al centro della scena di Uomini e Donne. Maria De Filippi fa sapere ai presenti che la dama di origini siciliane è uscita per la seconda volta con Claudio. La parrucchiera appare estasiata e ammette che c’è attrazione tra loro. Nonostante ciò, sembra abbastanza titubante quando le viene chiesto di rivelare ciò che pensa del rapporto che sta nascendo con il nuovo cavaliere. Infatti, Gianni Sperti confessa di non riuscire a capire cosa prova davvero Ida verso Claudio. Ma la dama del Trono Over ribadisce che attualmente si sente solo attratta fisicamente dal cavaliere.

Sente di non poter dire di più, perché ha bisogno di tempo per capire. “Ci stiamo conoscendo, diamoci il tempo”, commenta Claudio, dicendosi d’accordo con Ida. A questo punto, la Platano ammette di sentirsi bloccata, non per chissà quale motivo, ma perché vuole andarci con i piedi di piombo. Tina Cipollari interviene e si dice convinta del fatto che Ida in realtà non abbia realmente messo la parola fine alla sua storia con Riccardo Guarnieri. “Ho messo la pietra sopra, per me basta. Ci sono, però, delle cose a cui penso”, dichiara Ida.

Gianni Sperti sostiene Ida e il suo intervento non è per nulla inaspettato per il pubblico. Ormai è noto che l’opinionista prova tanto affetto nei confronti della dama, tanto che lui stesso ne ha parlato nel corso di una recente intervista. Al contrario, Tina non si accanisce, ma ha un’opinione completamente diversa. “Questo accade quando non sei uscito completamente da una situazione”, sostiene la Cipollari.

“Io sono uscita, ma quando escono delle cose me le porto dietro un pochino”, confessa ancora Ida. Maria De Filippi interviene e cerca di spiegare a Tina il pensiero della Platano. La padrona di casa crede che sia normale avere un po’ di timori prima di iniziare una nuova relazione. Riccardo Guarnieri preferisce restarsene in silenzio questa volta. Il suo silenzio fa, però, rumore in studio e Gianni cerca di capirne la casa.

Il cavaliere tarantino, però, preferisce non dire molto sulla questione. Ecco che alcune affermazioni di Ida fanno insospettire non poco Tina.

“Io fino a maggio ci credevo. Dieci giorni fa quando abbiamo ballato ho sentito quella sensazione: ‘Basta ho chiuso’. A maggio quando siamo usciti, per me, era un ricominciare”

Tina Cipollari non ci sta, in quanto non comprende come abbia fatto Ida a conoscere altre persone – Diego, Marcello e Alessandro – durante la passata edizione se ancora sperava nel ritorno di Riccardo. Come sempre, la maggior parte dei telespettatori sui social condividono lo stesso dubbio dell’opiniosta. A tutti loro, la Platano spiega che ancora prima del ritorno nel programma del Guarnieri aveva deciso di andare avanti con la sua vita, mettendosi di nuovo alla ricerca dell’amore.

Ora Ida si dice certa di aver chiuso definitivamente con Riccardo, soprattutto dopo il ballo di dieci giorni fa. Maria la sostiene e dice la sua, contrastando il pensiero di Tina.

“Così non si era mai vista! Mi sembra decisa sinceramente, non so come sarà con Claudio, però mi sembra che la storia con Riccardo…”

Dunque, la padrona di casa crede che la Platano questa volta abbia davvero aver messo un punto. Al contrario, Tina inizia a pensare che quella di Ida sia “una tattica”: crede che questo suo allontanamento da Riccardo possa essere una sua mossa per attirarlo di nuovo a sé.

Intanto, il pubblico su Twitter si ribella, dicendosi per l’ennesima volta stanco di tornare a parlare di Ida e Riccardo. Non comprende come mai Maria si ostini a sostenere la Platano dopo tutto questo tempo.

Ciò che bisogna notare è che, in realtà, Ida e Riccardo dopo anni continuano a far parlare. Questo non si può nascondere, sono tra i grandi protagonisti del programma di Canale 5.

Uomini e Donne, Gemma ci prova con Roberto e Pinuccia urla contro Tina

Gemma Galgani ha avviato una nuova conoscenza, con Roberto. In pochi credono che il cavaliere sia davvero interessato alla dama torinese. Si pensa che sia l’ennesimo cavaliere disposto a conoscerla pur di ottenere visibilità. Nel frattempo, Gemma appare molto attratta da lui.

Nuovo scontro per Pinuccia con Tina. “Villana, cafona, strega, maleducata”, sono gli attacchi che l’opinionista riserva alla dama di Vigevano. “Hai l’animo nero”, attacca la Cipollari. Maria si alza dalla sua postazione e raggiunge le due al centro studio per tenerle lontane.

La padrona di casa si chiede se Tina faccia sul serio utilizzando questi termini così pesanti. Gianni ne è convinto: “Fa sul serio, è arrabbiatissima!”. Proprio oggi è stata pubblicata sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine una lunga intervista del figlio di Pinuccia.

