Uomini e Donne, figlio Pinuccia su Tina e Rausa: “A volte a casa…”

Giorgio, infermiere 58enne, svela cosa c’è dietro il forte carattere della mamma, che in studio non si fa mettere i piedi in testa

Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne ha conquistato rapidamente la scena. In breve tempo è riuscita a ottenere nel famoso studio di Canale 5 un posto centrale. Maria De Filippi cerca sempre di renderla protagonista e Tina Cipollari la distrugge con i suoi attacchi. Ma cosa pensano i figli di Pinuccia di ciò che accade sotto le luci delle telecamere? A parlare è Giorgio, il figlio 58enne della dama di Vigevano, in un’intervista sul nuovo numero del Magazine dedicato al programma. Il paese situato nel comune di Pavia in Lombardia viene spesso citato da Pinuccia del Trono Over: cosa pensando di lei le persone del posto?

Con una spiccata ironia, Giorgio racconta che cerca spesso di sfuggire alle domande delle persone che incontra. Nonostante questo, riescono sempre a chiedergli di sua madre. Detto ciò, l’operatore tecnico sanitario 58enne assicura che tutti gli abitanti di Vigevano parlano bene di Pinuccia e della sua esperienza nel dating show di Maria. A questo punto, ironizza sui continui scontri che avvengono tra la dama e Tina.

“Gli unici momenti in cui i toni sono leggermente diversi è quando ci sono delle discussioni accese con Tina… riguardo a quelle ogni tanto con amici e colleghi facciamo delle riunioni, dei ‘briefing’ sulla situazione (ride)”

Pinuccia di Uomini e Donne vive insieme a Giorgio, che non è il suo unico figlio. Infatti, la dama ha un’altra figlia che le ha regalato due nipoti. Non solo, Della Giovanna ha già un pronipotino. Quando Pinuccia ha scoperto che avrebbe preso parte per la prima volta alla trasmissione si trovava a casa proprio insieme a Giorgio. Aveva ricevuto la chiamata della redazione, scoprendo di essere stata selezionata per partecipare al programma.

La sua reazione? Il 58enne ha preso bene la notizia e oggi racconta che a iscrivere la mamma al dating show del pomeriggio di Canale 5 è stato un amico del bar “un po’ per scherzo, ma soprattutto per tirarla su di morale”. Conferma che Pinuccia è rimasta vedova cinque anni fa e prima di approdare in trasmissione “il suo umore stava andando un po’ giù”. Oggi Giorgio crede che l’amico che ha iscritto sua mamma al programma “ha avuto ragione”.

Visto che lavora, Giorgio non riesce a vedere le puntate direttamente il pomeriggio, quando vanno in onda su Canale 5. Ma recupera le repliche attraverso il portale di Witty.

“Per me è una novità, ha cambiato decisamente la mia vita di ogni giorno e ne sono contento! Poi vedo che lei se la cava bene: il contatto con i pazienti ci ha abituato a parlare un po’ con tutti, a essere socievoli e a non avere paura di attaccare bottone con le altre persone. Ma la televisione è diversa, io mi emozionerei in studio, mentre lei è tranquillissima, si trova molto bene e non le dà fastidio essere ripresa dalle telecamere. Certo, a volte si discute rivedendo le puntate, cerco di dirle ‘era meglio fare così e non cosà'”

Crede che in TV, Pinuccia sia la stessa di quella che è a casa. Certo, conoscendola meglio “certi suoi atteggiamenti si spiegano in modo diverso”. Sa benissimo che spesso sua mamma viene criticata perché “ha sempre la faccia arrabbiata”. Assicura, però, che non è così. La dama arriva stanca in studio dal viaggio fino a Roma oppure cerca di concentrarsi per capire cosa viene detto dai presenti.

“Poi è vero, lei ha un caratterino abbastanza forte, ma le persone anziane bisogna prenderle come sono (ride)”, sostiene il figlio di Pinuccia. Per farle evitare di continuare ad avere degli accesi scontri con Tina Cipollari, Giorgio le consiglia sempre “di essere più naturale possibile e di far parlare la gente”. Il fatto che Pinuccia si comporti come se fosse a casa sua deriva dalla sua esperienza lavorativa.

“Le infermiere devono avere un certo piglio, altrimenti rischiano di farsi mettere i piedi in testa dai pazienti”, spiega Giorgio. Ma cosa pensa di Alessandro Rausa? Ammette di avergli parlato più volte al telefono, anche perché capita che il cavaliere 92enne sbagli numero e chiami lui invece di Pinuccia. Ha una bellissima opinione di Alessandro e confessa di vederlo bene insieme a sua mamma: “Secondo me è la persona giusta!”.

Ma Rausa non somiglia al defunto marito di Pinuccia. L’unica cosa che li accomuna è il senso dell’umorismo. Crede che sia una fortuna trovare persone come Alessandro. Invece, Pinuccia è per lui una mamma molto attenta, che nella vita “si è sacrificata molto per il lavoro e quindi spesso non era presente”. Questo ha portato tutti loro a essere una famiglia unita. E a dire il vero, la dama di Vigevano ha un rapporto più stretto con la figlia.

“Se ho smesso di giocare a calcio è stata tutta colpa sua (ride)! Mi diceva sempre che dovevo studiare e che con il calcio non si vive, quindi alla fine l’ha avuta vinta!”

Giorgio condivide un ricordo di sua mamma Pinuccia. Il loro primo viaggio in treno: una frana ha bloccato il mezzo e sono rimasti fermi una giornata sulle rotaie. Ci sono anche degli episodi divertenti che racconta tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. Quando lui faceva il militare, Pinuccia andò in pensione. Pertanto, la dama riusciva a trascorrere le vacanze proprio dove stava la caserma di Giorgio!

“Quando uscivo con i miei commilitoni me la trovavo davanti e le dicevo: ‘Ma perché non vai un po’ in spiaggia?’ (ride). Persino quando sono stato trasferito al confine con la Jugoslavia è riuscita a venire a trovarmi, anche se meno frequentemente”

Infine, Giorgio usa le pagine della rivista per dire a Pinuccia che le vuole tanto bene, per poi aggiungere: “Ma basta con Vigevano che non sei il sindaco!”.