Uomini e Donne: Maria fa commuovere, Santino smascherato

A Uomini e Donne continuano a esserci i colpi di scena. Protagonisti, come sempre, dame e cavalieri del Trono Over. Questa volta torna al centro studio Gemma Galgani, la quale racconta di avere dei sospetti su Santino, il nuovo cavaliere che sta conoscendo. La dama torinese crede che sia l’ennesima persona arrivata nel programma non per conoscerla, bensì per ottenere notorietà. Dello stesso pensiero sono Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali sostengono Gemma e i dubbi su Santino, il quale viene così smascherato.

La Galgani racconta una loro uscita, in cui il cavaliere ha dimostrato di essere più interessato a sponsorizzare il suo lavoro. Infatti, invece di mostrare il suo interesse per Gemma, ha cercato contatti con alcune persone per fare serate e lavorare. Va precisato che Santino è un musicista. Tina supporta subito la Galgani, sebbene non la risparmi dagli attacchi e dalle critiche.

“Santino non sei l’unico a venire qui con questo scopo. Lei poi la solita baccalà che già parlava di un grande amore. Ma se vedi che non è, taglia!”

Altre affermazioni di Santino hanno in breve tempo portato Gemma ad avere ulteriori sospetti. Dunque, una loro uscita, la dama ha anche fatto una precisazione. “Tina è un personaggio, io sono un partecipante!”. “Tu non sei qua per Gemma”, dichiara con sicurezza Gianni Sperti. A questo punto, Maria De Filippi chiede alla Galgani di prendere una decisione. La dama torinese si ritrova, ancora una volta, a chiudere una conoscenza. Santino lascia lo studio e così anche le luci dei riflettori.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro: qualcosa non torna

Roberta Di Padua a UeD non riesce proprio a fidarsi di Alessandro Vicinanza. Racconta di aver ricevuto, dopo quanto accaduto nella puntata precedente, ben 100 rose da parte del cavaliere. Dopo di che, sono andati insieme a un concerto, che si è concluso con una brutta sorpresa: qualcuno ha bucato le ruote dell’auto con cui si sono recati sul posto.

La conoscenza è poi andata avanti nei giorni successivi, ma alcuni comportamenti di Alessandro portano Roberta ad avere non pochi dubbi, gli stessi che aveva Ida Platano. Tra loro sono scattati anche dei baci, ma la Di Padua non riesce a vederci chiaro nei suoi atteggiamenti. “Ha delle attenzioni a cui non sono abituata, però…”, dichiara perplessa.

Maria De Filippi a UeD: la sorpresa per Alessandro Rausa

La puntata prende inizio con uno scontro tra Pinuccia e Tina Cipollari. “Io non sono separata, sono vedova”, dichiara in studio la dama per attaccare l’opinionista. “Perché essere separati è un disonore? Smettila con questa storia!”. La lite inizia da un regalo che Pinuccia riserva ad Alessandro Rausa, il quale nei giorni scorsi ha compiuto 92 anni. Tina crede che la dama dovrebbe farsi da parte e non continuare a provare a far funzionare il rapporto con l’anziano cavaliere, che più volte ha dimostrato di volere da lei solo un’amicizia.

Non c’è solo il regalo di Pinuccia, una torta, ma anche altri doni da parte della redazione del programma e di Maria. Come sempre, De Filippi riesce a sorprendere e a rivestire un ruolo speciale per i partecipanti del programma. Vedere un uomo di 92 anni così felice ed emozionato non è una cosa da poco!

“Faccio entrare la torta, insieme ai regali che ti abbiamo fatto. Tutto questo è stato fatto con il cuore da tutti noi. Quando dico da tutti noi, intendo con i soldi nostri. Ma c’è anche chi li ha messi personalmente e ha fatto il regalo a parte”

Tutti in studio si alzano in piedi per festeggiare Alessandro del Trono Over, che non riesce a trattenere le lacrime. Infatti, tutto questo amore da parte della De Filippi e dell’intero programma commuove il cavaliere. Per lui ci sono in regalo: un nuovo paio di scarpe, un bracciale, una pochette da taschino e una cravatta. Infine, Maria gli fa sapere che c’è la foto di un altro dono che ancora deve arrivare. Si tratta di un orologio.

In questa occasione, Alessandro fa sapere che tempo fa ha ricevuto in regalo un paio di scarpe da Armando Incarnato. Non è, però, riuscito a indossarle e così fa sapere oggi al cavaliere napoletano di averle, a sua volta, regalate al nipote.