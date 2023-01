Isabella Ricci dopo Uomini e Donne si sta vivendo serenamente la sua relazione con Fabio Mantovani. Si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e da allora non si sono più separati. Sono anche convolati a nozze, realizzando il loro grande sogno. Ma molti accusano l’ex dama del Trono Over di approfittare dell’agiata condizione economica di Fabio. In realtà, lei – come più volte ha dichiarato – non ha assolutamente bisogno dell’appoggio economico di un uomo, in quanto ciò che possiede deriva da anni e anni di lavoro.

Isabella e Fabio hanno acquistato casa a Dubai, dove vivono una vita nel lusso. In una nuova intervista per Fanpage.it, l’ex dama si svela su questo punto e su tanti altri dettagli. Spiega di aver sempre suscitato “invide a valanga” perché era a capo di un’azienda condivisa con un socio. Nessuno ha, però, mai pensato che lei semplicemente era una donna capace a livello lavorativo. Nel suo settore questo si sa, tanto che l’hanno sempre stimata.

“Nel mio settore ero una specie di faro, ma chi commenta su Instagram non lo può sapere e preferisce pensare che io stia spennando qualcuno”, fa notare Isabella di UeD. C’è chi la accusa di ostentare il lusso in cui vive. E queste critiche molte volte arrivano proprio dalle donne.

“Sì, particolarmente dalle donne, ma noi non ostentiamo niente, viviamo così. Abbiamo lavorato 42 anni io e 40 anni Fabio. E chiaramente, nel corso della vita, abbiamo accumulato qualche soldo da spendere per il futuro. In particolare io, non avendo figli, ho dei soldi da parte e me li sto spendendo. Faccio per me stessa quanto più posso, come è giusto che sia. Non intendo ostentare niente, mangio nei ristoranti da 7 euro a persona, come nei migliori”

Detto ciò, Isabella precisa che “a Uomini e Donne nessuno percepisce un centesimo”. Semplicemente vengono loro coperti i costi per gli spostamenti, i parrucchieri, i truccatori, gli alloggi e i pasti. Di sicuro si sente di dover dire grazie a Maria De Filippi e alla redazione per averle dato la possibilità di conoscere quello che oggi è suo marito, Fabio. Gli attacchi che riceve ricordano un po’ quelle che affronta ogni Sonia Bruganelli, accusata di ostentare ricchezze sui social network e di avere questa fortuna grazie a un uomo, ovvero il marito Paolo Bonolis.

Isabella Ricci, come l’opinionista del GF Vip 7, si ritrova a rispondere alle medesime accuse:

“Tutti lo hanno sempre pensato di me, molto prima che arrivasse Fabio. Non vengo da una famiglia ricca, ma dalla borghesia. Ho studiato e dopo averlo fatto, sono stata forse un po’ più capace di altri, ho fondato una mia azienda e questi sono i risultati. Si pensa ancora che dietro alla vita agiata di una donna, debbano esserci per forza i soldi di un uomo. Sì, ho investito, ci ho creduto e ho avuto periodi difficili come tutti quelli che hanno aziende. Lavoravo 14, 15 ore al giorno e partivo per la Cina anche otto volte all’anno. Chi mi scrive che ho trovato il pollo da spennare, non sa che l’azienda è ancora viva e dà lavoro a 25 famiglie”

A detta di Isabella, oggi è più facile pensare che lei abbia trovato una persona che la mantiene, perché “nell’immaginario collettivo le donne si fanno mantenere dagli uomini, tipo Medioevo”. Nonostante tutto, la Ricci vive serenamente la sua vita, non preoccupandosi troppo dei giudizi degli altri. Le viene fatto notare il fatto che tutto questo ricorda appunto le critiche che riceve la Bruganelli, che di recente è stata attaccata per aver mostrato una borsa costosa.

“Io ne ho una collezione di borse, comprate con i miei soldi, non di certo con quelli di mio marito. Le collezionavo da prima di conoscerlo. Quando ti esponi in televisione, molti pensano che sia arrivato tutto in quel momento, ma non è così. Ho fatto dei sacrifici, ma gli ultimi 15, 20 anni della mia vita, sono stati pieni di successi professionali. E sono contenta di quello che ho ottenuto, sia per le famiglie a cui ho dato lavoro che per me stessa”

Da un anno e mezzo Isabella è in pensione ed è ora libera da tutto quello che era la sua attività lavorativa. La Ricci e Fabio stanno pensando di andare a scoprire Bora Bora e, nel frattempo, hanno condiviso una bella crociera e a febbraio si dedicheranno a un altro viaggio.

UeD, Isabella Ricci torna a parlare di Ida e Gemma

Con Ida Platano e Gemma Galgani non ha mai avuto un rapporto idilliaco all’interno della trasmissione. Intanto, oggi l’ex dama ammette di non riuscire a credere nella storia d’amore nata tra la parrucchiera e Alessandro Vicinanza. Proprio questa mattina è uscita l’intervista sul Magazine dedicata al programma di Riccardo Guarnieri, che ha espresso anche lui i suoi dubbi.

In ogni caso, Isabella augura ogni bene a tutti coloro che sono passati dalla trasmissione di Maria De Filippi, dunque a Ida. Per quanto riguarda Gemma Galgani, non esprime un pensiero positivo, come si poteva immaginare.

“Gemma è così. Stare seduta davanti a un signore che frequenta altre donne, per me è pazzesco. Per il mio modo di vivere, intendo. Le cose a quattro o i triangoli, non mi sono mai interessati. Sono terrorizzata dalle persone confuse adulte, le lascio confondere per conto proprio”

UeD, Claudio F. è un Conte: le sue ricchezze

Nella puntata in onda oggi, venerdì 20 gennaio 2023, Tina Cipollari nota la presenza di Claudio F., un nuovo cavaliere di questa edizione del dating show. Maria fa sapere che è un Conte e ha, quindi, un titolo nobiliare. A questo punto, l’opinionista vuole indagare e inizia a fare domande invadenti sulla sua condizione economica. Claudio non si tira indietro e non appare per nulla infastidito. Infatti, risponde con tranquillità.

Il Conte del Trono Over svela di avere vari immobili tra case, club, ristoranti e un albergo. “Mi dicono che ha 16 appartamenti affittati”, afferma la conduttrice, ricevendo conferma dallo stesso cavaliere. Inoltre, possiede un’azienda agricola a Modena e il suo socio è suo fratello. Claudio, su domanda di Tina, assicura che è un uomo che fa regali costosi a chi gli sta a fianco.

In passato ha regalato Rolex e anelli con diamanti. Ci tiene, però, a precisare che la sua vita è comunque basata sul lavoro, sebbene Maria faccia notare che “con 16 appartamenti affittati puoi stare a casa a guardarti la televisione”.