Alfonso Signorini, nel corso dell’inizio della 23esima puntata del Grande Fratello Vip 7, ha posto particolare attenzione a un oggetto sfoderato dall’opinionista Sonia Bruganelli. In particolare si è soffermato su una borsetta griffata e costosa oltre l’immaginabile. Trattasi di un ricercatissimo articolo Hermes, prestigiosa casa di moda i cui prodotti hanno prezzi stellari e, addirittura, non accessibili nemmeno ai cosiddetti benestanti. Altrimenti detto: per avere nel proprio guardaroba una simile borsa bisogna essere extra ricchi. Quanto vale? Mille? Duemila? Cinquemila euro? No, molto ma molto di più.

Sonia Bruganelli e la mini bag Hermes da 40mila euro

La mini bag di Hermes in possesso dell’imprenditrice ha un costo intorno ai 40mila euro. Per la precisione 39.147 euro, come riferiscono alcune informazioni presenti in rete. Praticamente, con quel denaro ci si può comprare quasi un mezzo appartamentino. Per averla non basta recarsi in un negozio che vende articoli della famosa griffe. No no, bisogna attendere circa un paio d’anni per poterla comprare. A rimarcarlo è stato anche Alfonso Signorini che, quando si parla di moda, ne sa una più del diavolo.

“Scusate, non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una minibag di Hermes, lo diciamo. La sognano tutte le donne. Come hai fatto ad averla? Sai che co vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole”. Così Signorini nel mostrare la borsetta ultrà lusso dell’opinionista del GF Vip. Quindi ha preso parola la Bruganelli che ha raccontato che l’accessorio da Le mille e una notte le è stato donato dal marito Paolo Bonolis.

“Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”, ha risposto Sonia. La replica ha raccolto l’applauso del pubblico in studio. L’imprenditrice non ha provato il minimo imbarazzo. D’altra parte è risaputo che non è persona che prova sensi di colpa nello sfoggiare uno stile di vita agiato (in effetti non è una colpa essere ricco, a patto che non si siano commessi illeciti nel diventarlo. E questo non è certo il caso della Bruganelli).

Sonia Bruganelli e i jet privati

In tempi non sospetti la moglie di Bonolis è stata attaccata ferocemente per aver pubblicato alcune foto a bordo di jet privati. Secondo molti sbaglia nel mostrare pubblicamente cotanto sfarzo. Da qui le critiche. Lei, però, ha un’idea totalmente differente: non ritenendo di arrecare alcun male, non vede un motivo valido per cui tenere segrete certe cose.