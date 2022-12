Alfonso Signorini, in apertura della 23esima puntata del GF Vip 7, ha voluto chiarire la dinamica sotterranea che ha portato alla squalifica lampo di Riccardo Fogli. Come è noto, il musicista ex Pooh, dopo poche ore di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, è stato cacciato in quanto è stato ritenuto che abbia pronunciato un’espressione blasfema. Il direttore di Chi Magazine, in diretta, ha sottolineato che la decisione della forzata eliminazione in tempi record del cantante non è dipesa da lui, bensì dai piani alti. Secondo la versione del giornalista, sarebbero stati i vertici Mediaset e Endemol (la casa di produzione che realizza il reality show per Canale Cinque) a scegliere in modo inequivocabile che l’artista lasciasse il loft di Cinecittà.

“Riccardo Fogli, appena entrato in Casa, si è lasciato scappare una espressione che è stata giudicata blasfema. Tutti sappiamo quali sono le conseguenze in questi casi. So che la notizia ha spiazzato tutti, me per primo. Voglio dire a voi e al pubblico a casa che non entro nel merito della squalifica di Fogli perché è una decisione che ha preso Mediaset con Endemol ma mi sento di dirvi che metto le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è Riccardo Fogli”. Così Signorini nel pronunciarsi sull’episodio che ha travolto l’artista.

“Non è un bestemmiatore – ha evidenziato il conduttore del Grande Fratello Vip 7 -, lo dico perché lo conosco e lo apprezzo. Mi sento di dire che fosse in assoluta buona fede”. Infine il giornalista si è rivolto al diretto interessato, rendendo noto di aver avuto una chiacchierata telefonica con lui nelle scorse ore: “Riccardo, passa un buon Natale. Ce lo siamo detti questa mattina al telefono. Avrei voluto festeggiare il Natale con te ma sono sicuro che sarai felice in famiglia”.

Una versione che ha lasciato di stucco quasi tutti in quanto si pensava che l’ultima parola sul verdetto sul caso Fogli la avesse avuta proprio Signorini.

Grande Fratello Vip 7, la squalifica di Riccardo Fogli e le proteste contro la trasmissione

La squalifica di Fogli ha provocato un gran baccano a livello mediatico. Molti telespettatori affezionati alla trasmissione hanno contestato al programma di utilizzare due pesi e due misure in base ai personaggi coinvolti in determinate situazioni. In effetti, anche Edoardo Donnamaria pare che in tempi non sospetti abbia pronunciato un’esternazione simile a quella dell’ex cantante dei Pooh. Il fatto, però, non è nemmeno stato discusso in prime time. Tantomeno è uscito un comunicato per fare chiarezza sulla questione. Semplicemente si è preferito farlo finire nel dimenticatoio.

A ciò si aggiungono le lamentele di coloro che hanno dovuto abbandonare il gioco nelle precedenti edizioni. Stefano Bettarini ha di nuovo attaccato il reality show. Lo stesso vale per Salvo Veneziano. Sia l’ex calciatore sia l’imprenditore da tempo manifestano palesi proteste nei confronti di Signorini e del suo staff. Entrambi non hanno mai digerito il modo in cui gli è stato dato il benservito dal programma al tempo della loro partecipazione.