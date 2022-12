GF Vip, parla Fogli: figura da gran signore e la ‘balla’ della chitarra

Riccardo Fogli, a due giorni dalla sua squalifica dal Grande Fratello Vip, torna sui social. Per prima cosa ha voluto mostrare la sua chitarra intatta. Poco dopo la sua cacciata dalla Casa più spiata d’Italia era circolata la notizia che dalla rabbia avesse rotto in mille pezzi lo strumento col quale era entrato. “Per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parta e non si è rotta”, ha sottolineato in una Story Instagram.

Queste le poche parole del cantante su quanto accaduto. Ha cantato poi un pezzo per la figlia Michelle e nulla più. Un atteggiamento da gran signore: zero polemiche, zero pagliacciate, zero accuse. Prima di lui era intervenuta la moglie Karin Trentini sostenendo che il marito fosse stato vittima di un’ingiustizia subita. La donna aveva caricato nelle sue storie Instagram il video di un altro concorrente che sembrava bestemiasse. In quel caso però nessuno era intervenuto. Aveva anche scritto che il marito non aveva mai bestemmiato in vita sua e che “dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose”.

Anche Roby Facchinetti e Dodi Battaglia, amici di Fogli dai tempi in cui formavano i Pooh, sono intervenuti dopo la sua uscita dalla Casa in sua difesa. Entrambi hanno detto di conoscere Riccardo da molti anni e di non averlo mai sentito bestemmiare: “Conosco Riccardo dal 1968 e non l’ho mai dico mai sentito bestemmiare. Credo che ci sia stato un fraintendimento. Un abbraccio al fratello Riccardo”. Queste le parole di Dodi Battaglia.

Anche molti telespettatori si sono fatti sentire tramite i social. In tanti non hanno trovato giusto il trattamento riservato all’artista, addirittura fatto uscire dalla Casa senza aspettare la puntata come invece spesso capita in questi casi. Il cantante di Piccola Katy è stato chiamato in confessionale, poi non è più stato ripreso dalla regia e nessuno lo ha più visto nella Casa.

Ai vipponi la notizia è arrivata tramite un comunicato ufficiale. Inutile sottolineare che sono rimasti tutti spiazzati. Solo Edoardo Tavassi ha cercato di stemperare la situazione con l’ironia: “Comunque il record lo detiene ancora quello dei Cugini di Campagna“. I compagni però non hanno gradito e lo hanno zittito.

La sera in cui Riccardo Fogli è entrato nella Casa Luca Vismara, che con lui ha fatto l’Isola dei famosi litigandoci spesso, ha fatto dei tweet contro di lui. Uno di questi sembra ora quasi premonitore: “Vorrei commentare e dire tante cose. Ma penso di averle già dette durante la nostra Isola. Spero solo conti fino a 10. E che si ricordi che le telecamere ci sono 24 ore su 24“. In più ha elencato tutti gli insulti che Fogli gli avrebbe detto mentre erano naufraghi in Honduras.