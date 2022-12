GF Vip, Micol furiosa con Tavassi: “Un idiota, questa è violazione della privacy”

Come spesso accade, la notte, nella Casa del GF Vip è portatrice di scontri e liti. Questa volta i protagonisti sono stati Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. I due gieffini hanno una simpatia reciproca che negli scorsi giorni li ha portati ad avvicinarsi e anche a dormire insieme. Questa notte però la sorella di Clizia ha deciso di tornare a dormire nel suo letto con Giaele De Donà. Tavassi non l’ha presa affatto bene e ha iniziato a sparlare della siciliana con Antonella Fiordelisi, “acerrima nemica” della Incorvaia:

“Io arrivo a un certo punto poi ti mando in c**o. Fuori di qui, per molto meno io chiudo. Già l’altro giorno abbiamo discusso e sono dovuto andare io da lei a riparlare nonostante mi avesse offeso. Per la serie ‘scusami se mi sono offeso perché mi hai insultato’. Mo’ basta. Fuori ho mollato una alla prima scenata, io sono fatto così. Adesso poi questa cosa che non vuole dormire con me la dice lunga“.

La Fiordelisi ovviamente ci ha messo il carico da novanta dicendo che lei ha sempre pensato che Micol non fosse interessata a lui e che abbia preso la palla al balzo per allontanarsi. Quello che i vipponi non sapevano però è che la bionda influencer li stava ascoltando da dietro un muro. Sentite le cose dette contro di lei, la ragazza ha avuto una forte crisi, forse un attacco di panico, e ha sbottato:

“Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore, ma proprio… Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Quello va a sfogarsi con la prima co****a che mi odia. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy”.

Poco dopo la ragazza è andata in confessionale ed ha iniziato a urlare tanto che gli altri gieffini hanno sentito tutto: “No ma basta! Anche il gesto di sparlare con loro! Lui fa una roba del genere svendendo la nostra privacy e intimità. Ma cosa ca**o..”. Edoardo Tavassi avendo capito di aver sbagliato e avendo visto la reazione di Micol ha deciso di prenderla da parte e chiederle scusa. Hanno parlato per un po’ e la ragazza lo ha perdonato andando anche a dormire con lui.

La rivelazione di Attilio

Lunedì 12 dicembre nella Casa del Grande Fratello Vip è entrata Ginevra Lamborghini. Il conduttore ha fatto credere ai vipponi che la ragazza entrasse per stare soprattutto con Antonino Spinalbese con il quale ha avuto un rapporto speciale fin quando è rimasta in gioco, prima della squalifica. La Lamborghini è entrata però da fidanzata e, nonostante i compagni le abbiano chiesto più volte se stava ancora con il suo ragazzo, non ha mai voluto rispondere. L’hair stylist però ha creduto fosse single e che fosse entrata in casa per approfondire il loro rapporto: “Se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato“.

Sentite queste parole Attilio Romita ha rivelato a Spinalbese che le cose non stavano così. Ha spiegato che lui ha chiesto del fidanzato a Ginevra e lei gli ha risposto che c’è ancora: “Quella cosa che era nata prima del GF VIP ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?” Ha detto “Con lui va bene così com’è”.

L’ex di Belen Rodriguez ci è rimasto molto male ed è andato subito a confidarsi con l’amica Giaele De Donà. Non sappiamo di preciso cosa si siano detti perché i due hanno coperto i microfoni e sussurrato. Si è sentito solo Antonino spifferare: “Non dire nulla, non fare domande” e poi si è isolato dal resto del gruppo.

Tavassi ci ha provato con un ex gieffina

Martina Nasoni, ospite ieri a Casa Chi, ha raccontato che Edoardo Tavassi l’ha contattata tramite Instagram più volte per chiederle di uscire insieme. La vincitrice del GF 16 ha detto che in un primo messaggio l’ex naufrago l’ha invitata a bere un caffè ma lei non ha risposto. Mentre nel secondo le diceva che non rispondendogli non gli dava neanche l’occasione di mostrarle le sue doti. La Nasoni ha detto però che, pur trovandolo molto simpatico, Edoardo non è il suo tipo:

“Che tipo di messaggi erano? Una volta mi ha chiesto di andare a prendere un caffè ed io non gli ho risposto e poi mi ha scritto ancora che non gli davo nemmeno il tempo di mettere in pratica le sue doti. Forse al posto del caffè preferirebbe una bella carbonara… no, non abbiamo mai bevuto quel caffè. E’ molto simpatico ma non è il mio tipo”.

Ricordiamo che nella sua edizione del GF c’era come concorrente anche Daniele Dal Moro col quale ha iniziato una storia che però non ha avuto un lieto fine.