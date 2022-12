La sorella di Daniele Dal Moro, Michela, nelle scorse ore, si è esposta ed ha criticato il padre di Antonella Fiordelisi, Stefano. Al Grande Fratello Vip 7 si sta consumando una vera e propria faida tra Micol Incorvaia e l’influencer campana. La prima è stata fidanzata con Edoardo Donnamaria, la seconda ha iniziato con lui una relazione proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni sono volate parole grosse tra le due donne. La sorella di Dal Moro ha però preferito porre attenzione su una vicenda che è capitata al di fuori delle mura del loft di Cinecittà e che riguarda Fiordelisi ‘Senior’.

La congiunta dell’ex tronista veronese ha dato una lezione a Stefano, criticandolo ma senza usare parole fuori posto o termini esagerati. Con tono pacato gli ha ricordato che supportare la figlia come sta facendo non è una maniera brillante, per usare un eufemismo, di darle una mano. E soprattutto gli ha ricordato che certe prese di posizione possono essere irrispettose nei confronti delle famiglie degli altri concorrenti:

“Credo che ci sia modo e modo di supportare una figlia in un percorso che sicuramente le gioverà… e non credo sia questo. Soprattutto nel rispetto delle famiglie degli altri concorrenti che vivono una situazione che dovrebbe conoscere. Stefano Fiordelisi, mi auguro che lei insieme a me condivida il fatto che screditare il percorso degli altri non sia un buon modo per esprimere la propria forza”.

Il discorso non fa una grinza. Ma a quale episodio in particolare si è riferita Michela? Secondo molti affezionati alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, la sorella di Dal Moro ha deciso di dire la sua dopo che Stefano Fiordelisi ha condiviso nelle sue storie un post (cancellato poco dopo ma non sfuggito a molti utenti); post circolato in rete e stilato da una fanpage che sostiene Antonella. Questo il testo condiviso dal signor Fiordelisi:

“Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata)“.

Altri utenti che seguono il GF Vip pensano che Michela Dal Moro si sia pronunciata dopo aver visto dei like piazzati dal padre di Antonella su Twitter. Uno dei cinguettii ai quali Stefano Fiordelisi ha messo ‘Mi piace è il seguente: “Sto andando a salvare Charlie Gnocchi. E si mi faccio schifo, ma soggetti come Daniele Dal Moro devono sparire della televisione italiana e chi non la pensa così si facesse vedere da uno bravo”.

Non è la prima volta che papà Fiordelisi finisce al centro delle polemiche: è successo anche dopo che ha fatto una sorpresa alla figlia. In quell’occasione lasciò intendere che i ‘Donnalisi’ andavano forte sui social. Non solo: fece anche un’esternazione sulla dieta della figlia. Un paio di ‘scivoloni’ che non sono passati inosservati e che hanno provocato una marea di critiche.