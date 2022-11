By

Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare Antonella Fiordelisi. Dopo varie interviste in cui ha sparato a zero sulla modella e influencer e sul padre Stefano il famoso Lenticchio di Temptation Island ha scritto una lettera ad Edoardo Donnamaria, con la speranza che la produzione del Grande Fratello Vip possa recapitarla all’opinionista di Forum. Lettera che è stata pubblicata sul settimanale Di Più e con la quale il personal trainer romano ha voluto mettere in guardia il gieffino.

Francesco Chiofalo nella lunga missiva ha precisato di provare molta tristezza nei riguardi di Edoardo Donnamaria, che sarebbe finito suo malgrado nelle grinfie di Antonella Fiordelisi. Lenticchio ha precisato di parlare non con il rancore di un uomo ferito bensì per semplice senso di giustizia.

“Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere non solo da Antonella, ma da tutta la sua famiglia. Dunque, ti dico di stare attento, apri gli occhi Edoardo”

Francesco Chiofalo ha così tirato in ballo ancora una volta la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa che, a suo dire, non si sarebbero mai lasciati del tutto:

“Non hanno smesso di stare insieme e anche di amarsi, hanno continuato a sentirsi e a mandarsi messaggi di passione fino a un secondo prima che a lei fosse tolto il cellulare. Lei mi aveva chiesto di fare lo stesso quando stavamo insieme e doveva entrare all’Isola dei Famosi. Naturalmente io non ho accettato e non è stata neanche scelta”

Secondo Lenticchio Antonella Fiordelisi sarebbe poi fortemente influenzata dal padre Stefano. Tanto che quando l’uomo ha fatto una sorpresa alla figlia assicurando di essere un fan di Edoardo Donnamaria, la 24enne avrebbe iniziato ad avvicinarsi con più convinzione allo speaker radiofonico mettendo da parte Antonino Spinalbese, con il quale aveva avuto un flirt nella Casa più spiata d’Italia.

Francesco Chiofalo ha rimarcato di essere stato sfruttato da Antonella e dalla famiglia Fiordelisi:

“All’inizio della nostra storia lei era una ragazza sconosciuta, vicino a me è diventata un’influencer strapagata. Le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando l’effetto Chiofalo si era ormai esaurito ho capito che al padre non andavo più bene”

Infine secondo Chiofalo Edoardo Donnamaria non sarebbe neppure il tipo ideale di Antonella Fiordelisi, che preferirebbe uomini più rudi, proprio come Francesco Chiofalo, in grado di tenere testa all’ex spadista.

“Edoardo, sta con te per convenienza, la sua ambizione vincerà sempre sull’amore. Sono convinto di una cosa: se non fosse stato per i consigli del padre a quest’ora Antonella e io staremmo ancora insieme, perché l’attrazione è un fatto di pelle non di titoli”

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo si sono conosciuti a Temptation Island nel 2017. Lei era la tentatrice di Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella, mentre Lenticchio partecipava in coppia con l’ex compagna Selvaggia Roma.

Dopo un’amicizia iniziale Antonella e Francesco hanno iniziato ad amarsi nel 2018. La Fiordelisi è stata molto vicina a Chiofalo quando il 33enne ha dovuto affrontare un tumore al cervello. Dopo due anni insieme e la prospettiva di una convivenza la coppia è scoppiata.

Antonella ha lasciato Salerno, dove è nata e cresciuta, per trasferirsi a Milano, dove i genitori le hanno acquistato una casa per poter realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo la fine della liaison con Chiofalo la Fiordelisi non si è più fidanzata ufficialmente con nessuno.

Anche la relazione con Gianluca Benincasa è stata vissuta nel massimo riserbo. Nel mezzo tanti flirt o presunti tali, molti dei quali con calciatori. La Fiordelisi sarebbe stata corteggiata da Nicolò Zaniolo della Roma e si sarebbe incontrata con Weston McKennie della Juventus.

Pare abbia flirtato, inoltre, con Marco Borriello e Massimo Giletti. Dal 2021, invece, Francesco Chiofalo forma una coppia solida e affiatata con l’ereditiera ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Drusilla Gucci.