Francesco Chiofalo si è lasciato scappare dei retroscena piuttosto spinosi su Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella. Lenticchio di Temptation Island è stato legato alla concorrente del Grande Fratello Vip per due anni: dal 2018 al 2020. Poi, a detta del personal trainer romano, si sarebbero lasciati a causa della famiglia della modella, che non vedeva di buon occhio il 33enne. Avrebbero così acquistato per la ragazza un appartamento a Milano in modo da allontanarla da quello che oggi è il suo ex fidanzato.

In un’intervista rilasciata a Fanpage Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare il suo ex suocero, assicurando inoltre che Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa (con il quale l’influencer sarebbe costantemente in contatto) stanno mentendo. Contrariamente a quanto trapelato nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, la coppia non si sarebbe lasciata a giugno. I due avrebbero avuto rapporti intimi fino al giorno prima dell’inizio del programma guidato da Alfonso Signorini. A tal proposito Chiofalo ha spiegato:

“Lui pensa ancora che, una volta che Antonella sarà uscita dalla Casa, potrà esserci un futuro tra loro e non vuole farsi terra bruciata”

Francesco Chiofalo contro il padre di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo ha poi svelato dei presunti comportamenti, piuttosto strani, da parte del padre di Antonella Fiordelisi, che farebbe di tutto per rendere la figlia sempre più popolare e famosa:

“Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?”

E poi ancora, sempre riguardo a Stefano Fiordelisi:

“Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre”

La verità scomoda su Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa

Francesco Chiofalo ha precisato che Benincasa non sarebbe visto di buon occhio dalla famiglia di Antonella Fiordelisi perché non sarebbe famoso. Il 37enne si occupa di comunicazione, anche se sui social network si presenta pure come mental coach. Lenticchio ha dunque ammesso:

Perché non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”. Edoardo Donnamaria va bene. Antonella è plagiata dal padre. Ho tutte le chat di queste robe, di lei che dice “Mio padre dice che non mi fanno fare niente in tv perché sono fidanzata con te, che ci dobbiamo lasciare”. Ho tutto io. Lo diceva a me, figuriamoci a questo poveraccio di Benincasa, che non è famoso, che cosa diceva. Usa tutti, non avete capito che sta usando pure Donnamaria e che farà una finaccia?”

Francesco Chiofalo ha dunque fatto notare a proposito di questa edizione del Grande Fratello Vip un dettaglio piuttosto scomodo sulla storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria:

“All’inizio per il padre non andava bene nemmeno Donnamaria, era meglio Antonino. Lo ha dichiarato più volte. Tra i due, Antonino ha più titoli. Poi quando ha visto che il pubblico approvava la coppia, ha cambiato idea”

Al momento nessuna replica è arrivata da parte di Stefano Fiordelisi, finito tra l’altro al centro della bufera qualche settimana fa per aver invitato la sua unica erede a non mangiare troppo e a fare più squat nella Casa più spiata d’Italia. Di recente l’uomo non ha esitato a definire sui social network Gianluca Benincasa un pazzo.