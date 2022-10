Chiofalo: “Usato da Antonella Fiordelisi, il ricatto del padre”

Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare Antonella Fiordelisi, l’ex fidanzata oggi protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono amati dal 2018 al 2020 e la rottura è stata piuttosto brusca, tanto da non mantenere più alcun tipo di rapporto. Lenticchio, oggi legato a Drusilla Gucci, ha voluto scrivere alla gieffina una lettera sul settimanale Di Più dopo aver letto un’intervista dell’ex suocero Stefano.

Il padre di Antonella Fiordelisi si è infatti scagliato contro Chiofalo e Ignazio Moser (altro ex fidanzato dell’influencer) per aver detto bugie sul conto della figlia. Il signor Stefano ha assicurato che la relazione tra Francesco e Antonella è finita a causa di un tradimento del primo. Diversa la versione fornita dal personal trainer romano sulla rivista edita da Cairo Editore:

“È finita per colpa dell’ambizione di Antonella e per la decisione dei suoi genitori, che non volevano più che mi frequentasse. Antonella mi ha usato, sfruttato per raggiungere il successo”

La verità di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha ribadito di non aver mai tradito Antonella Fiordelisi. Durante le prime settimane di frequentazione, quando la storia era appena agli inizi, il giovane ha rivisto la sua ex fidanzata, Aurora, che a distanza di tempo ha poi inviato dei messaggi alla sportiva. Una brutta frattura che ha portato Lenticchio a fare di tutto per riconquistare la Fiordelisi. La rottura definitiva è poi arrivata nel 2020.

“Ha deciso di lasciarmi, tra le lacrime, con queste parole: “I miei genitori mi hanno comprato casa a Milano e hanno detto che devo lasciarti, altrimenti non mi fanno trasferire”. Poi ha aggiunto: “Io non voglio, ma desidero anche pensare al mio lavoro, al mio futuro”. Mi ha lasciato perché voleva vivere a Milano, fare i provini e frequentare delle persone importanti per diventare famosa”

A detta di Francesco Chiofalo i genitori di Antonella Fiordelisi l’avrebbero sempre criticato tra tatuaggi e scarsa cultura, ma inizialmente l’avrebbero accettato visto che il ragazzo era più famoso della modella di Salerno. Secondo Lenticchio se Antonella è al GF Vip è solo grazie alla loro relazione, che tanto ha fatto chiacchierare. Come reagirà la 24enne a queste affermazioni?

Tra l’altro Francesco Chiofalo ha evidenziato che nella Casa più spiata d’Italia Antonella Fiordelisi vuole solo mettersi in mostra e non è minimamente interessata ad Edoardo Donnamaria, con il quale c’è stato un flirt che ha animato la Casa più spiata d’Italia.

Per Lenticchio la Fiordelisi sarebbe interessata solo alla popolarità e alla notorietà, pronta a fare di tutto per consolidare la propria posizione nel mondo dello spettacolo.