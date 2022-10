A soli 24 anni Antonella Fiordelisi ha fatto già parlare parecchio per via della sua vita sentimentale. La concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è diventata popolare, poco più che maggiorenne, per alcune avances ricevute sui social network da Gonzalo Higuain, ex calciatore di Napoli e Juventus.

La vita privata di Antonella Fiordelisi

Oggi la modella e influencer campana, con un passato nel mondo della scherma, è single ma tempo fa ha avuto una breve liaison con Ignazio Moser e una lunga relazione con Francesco Chiofalo, il Lenticchio di Temptation Island. In un’intervista al settimanale Di Più il padre di Antonella, il signor Stefano, ha svelato alcuni retroscena.

Il signor Stefano ha prima ribadito che la figlia ha sofferto molto per gli uomini, nonostante la giovane età, e poi ha ammesso che due di loro – Ignazio Moser e Francesco Chiofalo – hanno detto delle bugie alla stampa. L’ex ciclista ha frequentato Antonella prima di diventare famoso nel 2017 con il GF Vip dove ha conosciuto Cecilia Rodriguez.

Il padre di Antonella Fiordelisi ha fatto sapere alla rivista edita da Cairo Editore:

“Non abbiamo conosciuto Ignazio perché è stata una storia durata qualche mese. Era il 2017 e Ignazio aveva fatto di tutto per conoscere Antonella dopo averla vista sui social. Devo ammettere che a mia figlia lui piaceva, ma non era innamorata, invece lui era pazzo di lei. A un certo punto mia figlia ha voluto chiudere i ponti. Mi dispiace che lui, una volta diventato famoso, ha detto bugie su mia figlia, affermando addirittura di averla lasciata lui”

“Francesco Chiofalo ci piaceva ma…”

Stefano Fiordelisi ha parlato anche di Francesco Chiofalo, che è stato legato ad Antonella dal 2018 al 2020. Ex suocero ed ex genero si sono scontrati più volte in passato, privatamente e pubblicamente, e oggi non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

Lenticchio, che attualmente è fidanzato con l’ereditiera e scrittrice Drusilla Gucci, ha più di una volta assicurato che Antonella è stata costretta a lasciarlo dietro consiglio della sua famiglia, che non l’ha mai visto di buon occhio. Diversa la versione fornita da papà Fiordelisi:

“Francesco ci piaceva, è anche venuto tante volte qui a casa da noi a Salerno e per me e mia moglie era davvero quasi come un figlio. Poi però Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi e anche noi abbiamo preferito non ospitarlo più a casa. Alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo”

Il mistero su Stefano De Martino

Sulla liaison tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che sta facendo chiacchierare parecchio al Grande Fratello Vip, il signor Stefano ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Pure perché la figlia sembra molto attratta pure da un altro concorrente, il bell’Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.

E a proposito della soubrette argentina, si parla di una tresca clandestina tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino. Gossip mai confermato ma neppure mai smentito…