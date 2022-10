“Antonella Fiordelisi è ancora innamorata di me”: parla Chiofalo

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo apparso in edicola nelle scorse ore è presente, fra le altre cose, anche un’intervista esclusiva a Francesco Chiofalo. Il celebre “Lenticchio” è oggi felicemente fidanzato con Drusilla Gucci, eppure è tornato a parlare di una delle sue ex più celebri e importanti, visto e considerato che lei è attualmente la concorrente più amata da parte del pubblico del Grande Fratello Vip 7.

Il personaggio in questione è la bella influencer campana Antonella Fiordelisi, che stando alle dichiarazioni di Francesco Chiofalo sarebbe ancora innamorata di lui. Ma è davvero possibile? Stando alle dichiarazioni dell’attuale fidanzato di Drusilla Gucci assolutamente sì. Nell’intervista a Nuovo, Francesco Chiofalo ha tenuto a spiegare i motivi che l’hanno spinto a credere che la bella Antonella sia tutt’ora infatuata.

Intervistato dal magazine, Chiofalo ha commentato:

“Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata.”

Viene difficile pensare che un tatuaggio sul corpo dell’ex, di per sé indeledbile a prescindere, possa essere un indizio di un eventuale interesse. Certo, Antonella Fiordelisi avrebbe potuto rimuoverlo chirurgicamente, ma non è in ogni caso un’opzione così scontata. Anche il fatto che dopo di lui non abbia più trovato nessuno di speciale può voler dire tutto e niente. Ma Francesco Chiofalo sembra esserne certo, e spiega inoltre i motivi per cui lei l’avrebbe lasciato in prima battuta:

“Per accontentare suo padre, che non voleva che uscisse con me per via del mio aspetto troppo tatuato. Siamo stati insieme due anni e non ci sono mai state circostanze spiacevoli che potessero giustificare la fine della storia. Un’occasione mancata, eravamo una bella coppia.”

Per l’ex protagonista di Temptation Island, insomma, si sarebbe trattato di una specie di grande complotto, quasi come se la Fiordelisi e lui fossero fatti per stare l’uno insieme all’altra e lei avesse preso una decisione avventata di cui si sarebbe poi pentita. Ma è davvero così?

Antonella Fiordelisi sempre più vicina a Edoardo Donnamaria al GF Vip

Mentre Chiofalo rilascia interviste, all’interno della casa del Grande Fratello la sua ex si gode pacifica la sua vita da single. Contrariamente alle dichiarazioni di Lenticchio, la sua testa sarebbe oggi occupata da un altro ragazzo: le immagini degli ultimi giorni nella casa parlano chiaro e fanno riferimento ad un lento e costante avvicinamento fra l’influencer e Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi non si è ancora concessa al concorrente, scegliendo di farlo penare anche per un semplice bacio. Tuttavia, nel mentre, sotto le coperte i due sembrano essersi divertiti in più di un’occasione, regalando ai telespettatori siparietti a tinte piccanti già diventati virali sul web. Se son rose fioriranno, ma per ora è evidente che fra i due ci sia parecchia attrazione reciproca.