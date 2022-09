“Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi hanno avuto una storia”

Scoop sulla vita privata di Antonella Fiordelisi, tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, paparazzo ed esperto di gossip noto anche con il nome di Investigatore Social, la nuova gieffina – con un passato nella scherma – avrebbe vissuto una liaison segreta con Stefano De Martino.

A quanto pare i due avrebbero avuto una relazione clandestina un anno fa, prima del nuovo ritorno di fiamma tra Stefano e Belen Rodriguez. Un flirt tenuto al riparo da pettegolezzi e malelingue. Pare che a fare il primo passo sia stato De Martino con una corte incessante e alla fine la gieffina avrebbe ceduto a certe tentazioni…Secondo Rosica il conduttore Rai e l’influencer avrebbero avuto un’intesa molto passionale.

Dopo poche settimane, però, Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi avrebbero deciso di mantenere solo un rapporto d’amicizia che va avanti ancora oggi. Sembra che la 24enne abbia ricevuto anche un messaggio di auguri da parte dell’ex ballerino per la sua nuova avventura al Grande Fratello Vip. Stefano e Antonella avrebbero inoltre scelto di comune accordo di non seguirsi sui social network per non destare troppi sospetti.

Sarà vero? E Belen Rodriguez è a conoscenza di questo presunto legame o scoprirà tutto sul web? Ironia della sorte Antonella Fiordelisi è nella stessa edizione del Grande Fratello Vip in cui è presente pure Antonino Spinalbese, l’ex fiamma della soubrette argentina. Dunque aumentano i motivi, per la Rodriguez, di non guardare il programma condotto da Alfonso Signorini…

Tra l’altro quando era poco più che maggiorenne Antonella Fiordelisi ha avuto una breve love story con Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez e quindi cognato di Stefano De Martino. Una storia nata molto tempo prima dell’ingresso dell’ex ciclista nel bunker di Cinecittà, dove ha conosciuto la sorella di Belen.

Fino alla primavera 2021 Antonella Fiordelisi era legata a Francesco Chiofalo, il famoso Lenticchio di Temptation Island. Insieme per due anni non sono rimasti in buoni rapporti. Oggi il personal trainer romano è innamorato dell’ereditiera Drusilla Gucci.