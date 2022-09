Belen Rodriguez a ruota libera. Sul suo profilo Instagram, la modella argentina ha risposto a una serie di domande dei fan, chiarendo diverse questioni relative alla sua vita privata. Ha ribadito di essere pazza di Stefano De Martino, ha replicato a chi ha intravisto in lei delle forme ‘sospette’ sussurrando che potesse essere di nuovo incinta, ha risposto a chi ha malignamente detto che sua madre è sempre di mezzo e, dulcis in fundo, ha ‘sistemato’ chi ha fatto dell’ironia sul suo ex compagno Antonino Spinalbese, oggi protagonista del Grande Fratello Vip 7 (naturalmente da quando è nella Casa più spiata d’Italia, un giorno sì e l’altro pure salta fuori il nome di Belen).

Sotto a uno dei suoi ultimi post Instagram, la sua fanbase si è scatenata. La Rodriguez, a differenza di altre volte, ha trovato il tempo per rispondere a molti followers. Tanto zucchero per il compagno, anzi marito come lei continua a chiamarlo, Stefano De Martino. Un utente le ha detto che da quando c’è stato il ritorno in love con il conduttore campano, sembra che sia diventata ancor più bella. La modella ha confermato: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”.

Capitolo critiche: qualcuno ha criticato il fatto che sua madre, Veronica Cozzani, sia spesso con lei, lasciando maliziosamente intendere che è un’impicciona e che non dovrebbe sempre stare “in mezzo”. La replica di Belen è stata da applausi: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu”. Rosicone sistemato. Dopodiché la showgirl è passata a dare una lezione a un altro followers che ha fatto dell’ironia su Antonino Spinalbese.

Nel post di Belen in questione, si vede la modella essere pettinata da un hair stylist, medesimo lavoro svolto da Spinalbese. “Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato”, ha mormorato un utente. “Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole”, la risposta ironica della Rodriguez che ha evitato qualsivoglia polemica nei confronti di Antonino. D’altra parte, il giovane spezzino, poche ore fa, al Gf Vip ha raccontato di aver rapporti più che civili con la madre di sua figlia Luna Marì, spendendo parole dolci per Belen. Insomma, nessuna burrasca tra i due ex.

Infine la sudamericana ha chiarito di non essere incinta. Qualcuno ha sostenuto che potesse essere in dolce attesa del terzo figlio. “No”, la replica secca.